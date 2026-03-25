Трамп власноруч не дал Путіну піти на мир з Україною: розкрито страшну зраду США

На початку 2026 року економічна ситуація в Росії різко погіршилася, і Володимир Путін почав серйозно замислюватися над можливістю завершення війни з Україною. Однак, авантюрний напад Дональда Трампа на Іран і викликане ним зростання цін на нафту відновили економічну стабільність Росії і змусили Путіна відкинути думки про мирні переговори з сусідами. Про це йдеться в статті російського опозиційного журналіста Михайла Зигаря для The New York Times.

За словами Зигаря, погіршення економічної ситуації в Росії супроводжувалося серйозним падінням доходів від експорту нафти. "Наприкінці січня Росія була змушена продавати нафту Індії лише за 22 долари за барель, що було втричі менше ринкової ціни", — зазначає журналіст, підкреслюючи критичний стан економіки.

До цього часу Путін в основному ігнорував численні скарги свого оточення на економічні труднощі країни. Однак, у лютому ситуація стала настільки важкою, що російський лідер змушений був звернути увагу на внутрішні проблеми. Зигар повідомляє, що на тлі цієї кризи з'явилися ознаки того, що Путін може змінити свою позицію щодо переговорів з Україною. Журналіст припускає, що Путін навіть почав готуватися до можливих перестановок у своїй команді, зокрема звільнення свого головного переговірника Кирила Дмитрієва, а також розглядалися варіанти змін в уряді, спрямовані на перехід від війни до мирних переговорів.

Проте всі ці плани були різко відкладені після того, як США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, що швидко призвело до глобальної нафтової кризи.

"Штати скасували санкції на російську нафту. Раптом проблеми, які мучили Росію, здавалося, зникли. Більше того, зросли розбіжності між США та їхніми союзниками по НАТО, які відмовилися направляти свої кораблі до Ормузької протоки. Це було вигідно Путіну, чия зовнішня політика була орієнтована на створення хаосу на Заході", — зазначає Зигар.

Журналіст підкреслює, що увага міжнародної спільноти різко перемістилася на Близький Схід, і Україна, в результаті, залишилася поза фокусом. Більше того, війна з Іраном може призвести до того, що США швидко витратять свої запаси зброї, що зменшить можливість для надання додаткової військової допомоги Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що у березні 2026 року доходи Росії від експорту нафти досягли максимальних значень за останні чотири роки. Це стало можливим завдяки зростанню цін на нафту, що було спровоковано конфліктами на Близькому Сході, а також через тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти, яка перебуває під санкціями.