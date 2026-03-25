Трамп собственноручно не дал Путину пойти на мир с Украиной: раскрыта страшная измена США

В начале 2026 года экономическая ситуация в России резко ухудшилась, и Владимир Путин начал серьезно задумываться о возможности завершения войны с Украиной. Однако авантюрное нападение Дональда Трампа на Иран и вызванный им рост цен на нефть возобновили экономическую стабильность России и заставили Путина отвергнуть мнения о мирных переговорах с соседями. Об этом говорится в статье российского оппозиционного журналиста Михаила Зыгаря The New York Times.

По словам Зыгаря, ухудшение экономической ситуации в России сопровождалось серьезным падением доходов от экспорта нефти. "В конце января Россия была вынуждена продавать нефть Индии всего за 22 доллара за баррель, что было в три раза меньше рыночной цены", — отмечает журналист, подчеркивая критическое состояние экономики.

До этого времени Путин в основном игнорировал многочисленные жалобы своего окружения на экономические трудности страны. Однако, в феврале ситуация стала столь тяжелой, что российский лидер вынужден был обратить внимание на внутренние проблемы. Зигар сообщает, что на фоне этого кризиса появились признаки того, что Путин может изменить свою позицию по переговорам с Украиной. Журналист предполагает, что Путин даже начал готовиться к возможным перестановкам в своей команде, в частности, увольнению своего главного переговорщика Кирилла Дмитриева, а также рассматривались варианты изменений в правительстве, направленные на переход от войны к мирным переговорам.

Однако все эти планы были резко отложены после того, как США и Израиль приступили к военной операции против Ирана, что быстро привело к глобальному нефтяному кризису.

"Штаты отменили санкции на российскую нефть. Вдруг проблемы, которые мучили Россию, казалось, исчезли. Более того, возросли разногласия между США и их союзниками по НАТО, которые отказались направлять свои корабли в Ормузский пролив. Это было выгодно Путину, чья внешняя политика и была внешняя политика.

Журналист подчеркивает, что внимание международного сообщества резко переместилось на Ближний Восток, и Украина в результате осталась вне фокуса. Более того, война с Ираном может привести к тому, что США быстро потратят свои запасы оружия, что уменьшит возможность предоставления дополнительной военной помощи Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что в марте 2026 года доходы России от экспорта нефти достигли максимальных значений за последние четыре года. Это стало возможным благодаря росту цен на нефть, что было спровоцировано конфликтами на Ближнем Востоке, а также из-за временного разрешения США на продажу находящейся под санкциями российской нефти.