logo_ukra

BTC/USD

107447

ETH/USD

3711.42

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп виступив із новою дивною заявою про кінець війни в Україні: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп виступив із новою дивною заявою про кінець війни в Україні: деталі

За словами президента США, війна є важкою як для РФ, так і для України.

3 листопада 2025, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп прокоментував небажання Володимира Путіна закінчувати війну в Україні. На борту Air Force One журналісти запитали його про існування "останньої краплі", після якої Кремль може погодитися на мир.

Трамп виступив із новою дивною заявою про кінець війни в Україні: деталі

Фото: з відкритих джерел

"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з’ясувати стосунки. І вони борються, і вони з’ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", — сказав Трамп.

Він також нагадав, що вже "залагодив вісім воєн".

"Я думав, що ця буде легшою, ніж деякі з тих, що ми владнали", — наголосив глава Білого дому. 

Раніше Трамп провів переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном щодо ситуації в Україні. За його словами, вони домовилися спільно працювати над врегулюванням конфлікту.

"Ми з Сі довго говорили про Україну, будемо працювати. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли в боротьбі, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", — пояснив президент США.

На саміті АТЕС Трамп підкреслив, що конфлікт між Україною та Росією рано чи пізно буде врегульований. Він додав, що "теплі стосунки" з Путіним могли б полегшити його завершення.

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований — Росія та Україна", — наголосив глава Білого дому. 

Як вже писали "Коментарі", Росія зіткнулася з дефіцитом палива та проблемами в експорті нафти через українські удари по нафтових об’єктах, що вже завдає значних збитків країні-агресорці. Проте, за словами Ігоря Чаленка, керівника Центру аналізу та стратегій, найбільш критичний сценарій для Москви ще попереду. Він уточнив, що йдеться про проблеми на родовищах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини