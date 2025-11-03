Президент США Дональд Трамп прокомментировал нежелание Владимира Путина заканчивать войну в Украине. На борту Air Force One журналисты спросили его о существовании последней капли, после которой Кремль может согласиться на мир.

Фото: из открытых источников

"Последней капли не будет. Иногда нужно дать им возможность выяснить отношения. И они борются, и они выясняют отношения. И для Путина это была тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много солдат. И это было трудно для Украины. Трудно пришлось обоим. Иногда нужно просто разрешить войне."

Он также напомнил, что уже "уладил восемь войн".

"Я думал, что это будет легче, чем некоторые из тех, что мы устроили", — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп провел переговоры с главой Китая Си Цзиньпином по ситуации в Украине. По его словам, они договорились совместно работать над урегулированием конфликта.

"Мы с Си долго говорили об Украине, будем работать. Мы согласились, что обе стороны погрязли в борьбе, и иногда приходится разрешать им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать", — пояснил президент США.

На саммите АТЭС Трамп подчеркнул, что конфликт между Украиной и Россией рано или поздно будет урегулирован. Он добавил, что "теплые отношения" с Путиным могли бы облегчить его завершение.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован — Россия и Украина", — подчеркнул глава Белого дома.

Как уже писали "Комментарии", Россия столкнулась с дефицитом топлива и проблемами в экспорте нефти из-за украинских ударов по нефтяным объектам, что уже наносит значительный ущерб стране-агрессорке. Однако, по словам Игоря Чаленко, руководителя Центра анализа и стратегий, наиболее критический сценарий для Москвы еще предстоит. Он уточнил, что речь идет о проблемах на месторождениях.