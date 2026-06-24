Трамп вирішив "вловити момент" і протиснути Путіна: чи справді війна скоро завершиться

Очевидно, результативність Сил оборони України справила на Дональда Трампа належне враження, тому він знов пробує "вловити момент" і протиснути Путіна на тимчасове припинення війни. Бо Трамп все ще потребує якихось реальних досягнень до виборів в листопаді. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Проте позиція України зараз справді дуже сильна, не в останню чергу завдяки знищенню значної частини нафтопереробки ворога, тобто, не тільки зменшення потоку грошей з експорту нафтопродуктів, але й критичне скорочення забезпечення пальним і окупаційної армії, і окупованих теренів, і навіть авіації. На тлі щоденних подій Путіну справді дуже складно пояснювати і власному населенню, і Китаю – чому він не зупиняє війну на лінії зіткнення", – зазначив експерт.

Він продовжує, тому і з'явилось стільки синхронних заяв про готовність Кремля до переговорів. Бо подальша демонстративна відмова незалежно під яким приводом виглядатиме геть недобре хоч для внутрішньої, хоч для зовнішньої аудиторії.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Дональд Трамп вважає, що досягти реального прогресу в переговорах із Росією можна лише за умови посилення військового тиску на Кремль. На його переконання, саме успішні дії українських військових на полі бою здатні змусити Москву серйозно розглядати можливість дипломатичного врегулювання конфлікту. Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в українських владних структурах, таку позицію американський лідер висловив під час обговорення ситуації навколо війни та перспектив мирного процесу.

За словами співрозмовників видання, Трамп наголосив, що Росія готова говорити про переговори лише тоді, коли стикається з відчутними втратами та зростанням військового тиску.

Також видання "Коментарі" повідомляло - Кремль різко змінив позицію: що тепер говорить Москва про діалог із ЄС.



