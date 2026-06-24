Трамп решил "уловить момент" и продавить Путина: действительно ли война скоро завершится

Очевидно, результативность сил обороны Украины произвела на Дональда Трампа должное впечатление, поэтому он вновь пытается "уловить момент" и продавить Путина на временное прекращение войны. Потому что Трамп все еще нуждается в каких-то реальных достижениях до выборов в ноябре. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Однако позиция Украины сейчас действительно очень сильна, не в последнюю очередь благодаря уничтожению значительной части нефтепереработки врага, то есть не только уменьшение потока денег по экспорту нефтепродуктов, но и критическое сокращение обеспечения горючей и оккупационной армии, и оккупированных территорий, и даже авиации. На фоне ежедневных событий Путину очень сложно объяснять и собственному населению, и Китаю – почему он не останавливает войну на линии столкновения", – отметил эксперт.

Он продолжает, потому и появилось столько синхронных заявлений о готовности Кремля к переговорам. Ибо дальнейший демонстративный отказ независимо под каким предлогом будет выглядеть совсем нехорошо хоть для внутренней, хоть для внешней аудитории.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп считает, что достичь реального прогресса в переговорах с Россией можно лишь при условии усиления военного давления на Кремль. По его убеждению, именно успешные действия украинских военных на поле боя способны вынудить Москву серьезно рассматривать возможность дипломатического урегулирования конфликта. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских властных структурах, такую позицию американский лидер высказал в ходе обсуждения ситуации вокруг войны и перспектив мирного процесса.

По словам собеседников издания, Трамп подчеркнул, что Россия готова говорить о переговорах только тогда, когда сталкивается с ощутимыми потерями и ростом военного давления.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль резко изменил позицию: что теперь говорит Москва о диалоге с ЕС.



