Трамп вимагає мирної угоди на саміті G20: Зеленський жорстко висловився про план США

Президент США Дональд Трамп прагне домогтися підписання мирної угоди між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні у Флориді. Президент України Володимир Зеленський вважає такий сценарій цілком реальним, однак наголошує, що спочатку потрібно зупинити гарячу фазу війни. Про це глава держави заявив 22 жовтня під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії в Києві.

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За словами Зеленського, Сполучені Штати мають достатньо впливу, щоб змусити Росію припинити бойові дії. Україна розраховує на американське посередництво, але наразі не отримала офіційного запрошення на саміт.

"Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигналу ми не отримували", — зазначив президент, коментуючи можливість участі України в зустрічі G20 на найвищому рівні.

Водночас видання The Atlantic повідомило, що Трамп хоче особисто бути присутнім під час підписання угоди Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. За даними журналістів, американська адміністрація може посилити тиск на Київ, щоб прискорити досягнення домовленостей.

Одним із найбільш суперечливих питань може стати Донбас. За інформацією видання, Вашингтон може вимагати від України територіальних поступок заради припинення війни. Водночас в українській владі побоюються, що долю країни можуть намагатися вирішувати без повноцінного врахування її позиції.

Портал "Коментарі" вже писав, що Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес скептично оцінює заяви президента США Дональда Трампа про наближення мирної угоди між Україною та Росією.