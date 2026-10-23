Трамп требует мирного соглашения на саммите G20: Зеленский жестко высказался о плане США

Президент США Дональд Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией во время саммита G20, который должен пройти в декабре во Флориде. Президент Украины Владимир Зеленский считает такой сценарий вполне реальным, однако отмечает, что сначала нужно остановить горячую фазу войны. Об этом глава государства заявил 22 октября во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии в Киеве.

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По словам Зеленского, у Соединенных Штатов достаточно влияния, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия. Украина рассчитывает на американское посредничество, но пока не получила официального приглашения на саммит.

"Надеемся, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получали", — отметил президент, комментируя возможность участия Украины во встрече G20 на самом высоком уровне.

В то же время издание The Atlantic сообщило, что Трамп хочет лично присутствовать при подписании соглашения Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По данным журналистов, американская администрация может усилить давление на Киев, чтобы ускорить достижение договоренностей.

Одним из самых спорных вопросов может стать Донбасс. По информации издания, Вашингтон может потребовать от Украины территориальных уступок для прекращения войны. В то же время украинские власти опасаются, что судьбу страны могут пытаться решать без полноценного учета ее позиции.

Портал "Комментарии" уже писал , что Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес скептически оценивает заявления президента США Дональда Трампа о приближении мирного соглашения между Украиной и Россией.