Трамп відтинає Європу від мирних переговорів: на Заході попередили про ризики для України

В Україні та країнах ЄС зростає стурбованість тим, як адміністрація Дональда Трампа веде мирні переговори щодо України, фактично виводячи Європу за дужки процесу. Незважаючи на контакти з Москвою, Вашингтону не вдалося домогтися від Володимира Путіна жодних суттєвих поступок, тоді як російський лідер продовжує наполягати на максималістських вимогах. Як зазначає Le Monde, Київ та європейські столиці турбують те, що США не залучають Європу до повноцінних консультацій.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Сумніви посилилися після заяви радника Кремля Кирила Дмитрієва про те, що "мирний план", що обговорюється, включав 27 пунктів — майже повністю повторюючи початковий документ, вигідний Москві. Це змусило європейців та українців припустити, що результати переговорів у Женеві 23 листопада, де сторони намагалися привести план у відповідність до міжнародного права, були фактично проігноровані. Українські представники стверджують, що американці зберегли у проекті положення, які Київ просив виключити, але все одно обговорили їх із Москвою, вимагаючи від України повної таємності.

Окреме роздратування викликало зміну графіка американських посланців: замість зустрічі 4 грудня у Бельгії з європейцями та Володимиром Зеленським Стів Уіткофф та Джаред Кушнер вважали за краще провести переговори з українською делегацією у Флориді. За словами колишнього посла Франції у США Жерара Аро, подібні кроки демонструють зневажливе ставлення Трампа до європейських партнерів.

Додаткову тривогу викликає і риторика Трампа. Видання наголошує, що він майже не робить відмінностей між агресором та жертвою війни. 3 грудня він заявив, що Зеленський "мав домовитися з Росією ще в лютому", що стало продовженням різкої суперечки в Білому домі. А вже 4 грудня США оголосили про часткове призупинення санкцій проти "Лукойлу" менш як за два тижні після їх введення, що, за оцінками експертів, відчутно знижує фінансовий тиск на Росію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зустріч України та США: Віткофф розкрив, до чого вдалося прийти після переговорів .



