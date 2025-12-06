Трамп отсекает Европу от мирных переговоров: на Западе предупредили о рисках для Украины

В Украине и странах ЕС растёт обеспокоенность тем, как администрация Дональда Трампа ведёт мирные переговоры по Украине, фактически выводя Европу за скобки процесса. Несмотря на контакты с Москвой, Вашингтону не удалось добиться от Владимира Путина никаких существенных уступок, тогда как российский лидер продолжает настаивать на максималистских требованиях. Как отмечает Le Monde, Киев и европейские столицы тревожит то, что США не привлекают Европу к полноценным консультациям.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сомнения усилились после заявления советника Кремля Кирилла Дмитриева о том, что обсуждаемый "мирный план" включал 27 пунктов — почти полностью повторяя первоначальный документ, выгодный Москве. Это заставило европейцев и украинцев предположить, что результаты переговоров в Женеве 23 ноября, где стороны пытались привести план в соответствие с международным правом, были фактически проигнорированы. Украинские представители утверждают, что американцы сохранили в проекте положения, которые Киев просил исключить, но всё равно обсудили их с Москвой, требуя от Украины полной секретности.

Отдельное раздражение вызвало изменение графика американских посланников: вместо встречи 4 декабря в Бельгии с европейцами и Владимиром Зеленским Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предпочли провести переговоры с украинской делегацией во Флориде. По словам бывшего посла Франции в США Жерара Аро, подобные шаги демонстрируют пренебрежительное отношение Трампа к европейским партнёрам.

Дополнительную тревогу вызывает и риторика самого Трампа. Издание подчёркивает, что он почти не делает различий между агрессором и жертвой войны. 3 декабря он заявил, что Зеленский "должен был договориться с Россией ещё в феврале", что стало продолжением резкой перепалки в Белом доме. А уже 4 декабря США объявили о частичной приостановке санкций против "Лукойла" менее чем через две недели после их введения, что, по оценкам экспертов, ощутимо снижает финансовое давление на Россию.

