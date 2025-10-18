Трамп відмовив Зеленському надати Tomahawk: на Заході назвали справжню причину

Президент США Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час напруженої зустрічі у п'ятницю, що він не має наміру надавати ракети дальньої дії Tomahawk, принаймні зараз, оскільки вважає пріоритетом дипломатію. Про це пише видання "Axios" із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічі двох лідерів у Білому домі.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що Зеленський сподівався покинути Вашингтон з обіцянками щодо нових озброєнь для України, але виявилося, що Трамп перебуває в зовсім іншому настрої на наступний день після тривалої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними джерел Axios, Трамп чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що надання Tomahawk може її підірвати.

Одне з джерел повідомило, що зустріч "була нелегкою", а інше назвало її "поганою".

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", – зазначив один із співбесідників видання.

Інше джерело "Axios" зазначило, що Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деяких моментах вона набула дещо емоційного характеру.

Журналісти додають, що зустріч раптово закінчилася через 2,5 години. Ініціатором закінчення зустрічі був якраз Дональд Трамп.

"Я думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня", – сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між США і Росією.

"Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду! Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей", — зазначив Трамп.



