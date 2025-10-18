Трамп відмовив Зеленському надати Tomahawk: на Заході назвали справжню причину

Рубрики
Президент США Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час напруженої зустрічі у п'ятницю, що він не має наміру надавати ракети дальньої дії Tomahawk, принаймні зараз, оскільки вважає пріоритетом дипломатію. Про це пише видання "Axios" із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічі двох лідерів у Білому домі.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Видання зазначає, що Зеленський сподівався покинути Вашингтон з обіцянками щодо нових озброєнь для України, але виявилося, що Трамп перебуває в зовсім іншому настрої на наступний день після тривалої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
За даними джерел Axios, Трамп чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що надання Tomahawk може її підірвати.
Одне з джерел повідомило, що зустріч "була нелегкою", а інше назвало її "поганою".
Інше джерело "Axios" зазначило, що Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деяких моментах вона набула дещо емоційного характеру.
Журналісти додають, що зустріч раптово закінчилася через 2,5 години. Ініціатором закінчення зустрічі був якраз Дональд Трамп.
