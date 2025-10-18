Трамп отказал Зеленскому предоставить Tomahawk: на Западе назвали истинную причину

Рубрики
Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время напряженной встречи в пятницу, что он не намерен оказывать ракеты дальнего действия Tomahawk, по крайней мере, сейчас, поскольку считает приоритетом дипломатию. Об этом пишет издание "Axios" со ссылкой на источники, осведомленные о ходе встречи двух лидеров в Белом доме.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обещаниями по поводу новых вооружений для Украины, но оказалось, что Трамп находится в совсем ином настроении на следующий день после длительного телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
По данным источников Axios, Трамп четко дал понять, что его приоритетом сейчас дипломатия, и он считает, что предоставление Tomahawk может ее взорвать.
Один из источников сообщил, что встреча "была нелегкой", а другой назвал ее "плохой".
Другой источник "Axios" отметил, что Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторых моментах она приобрела несколько эмоциональный характер.
Журналисты добавляют, что встреча внезапно закончилась через 2,5 часа. Инициатором окончания встречи был как раз Дональд Трамп.
