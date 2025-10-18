Трамп отказал Зеленскому предоставить Tomahawk: на Западе назвали истинную причину

Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время напряженной встречи в пятницу, что он не намерен оказывать ракеты дальнего действия Tomahawk, по крайней мере, сейчас, поскольку считает приоритетом дипломатию. Об этом пишет издание "Axios" со ссылкой на источники, осведомленные о ходе встречи двух лидеров в Белом доме.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обещаниями по поводу новых вооружений для Украины, но оказалось, что Трамп находится в совсем ином настроении на следующий день после длительного телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным источников Axios, Трамп четко дал понять, что его приоритетом сейчас дипломатия, и он считает, что предоставление Tomahawk может ее взорвать.

Один из источников сообщил, что встреча "была нелегкой", а другой назвал ее "плохой".

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", – отметил один из собеседников издания.

Другой источник "Axios" отметил, что Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторых моментах она приобрела несколько эмоциональный характер.

Журналисты добавляют, что встреча внезапно закончилась через 2,5 часа. Инициатором окончания встречи был как раз Дональд Трамп.

"Я думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе", – сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Об этом Трамп сообщил в соцсети Х.

"Я сказал ему, как и президенту Путину, что пришло время прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно пролито крови, а границы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных трат денег", – отметил американский лидер.



