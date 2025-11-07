Трамп відкинув вкрай важливе прохання України: розкрито неочікуваний сценарій дій Києва

Україна вже кілька тижнів намагається у Вашингтоні домогтися постачання далекобійних ракет "Томагавк". Пентагон нібито дав попереднє схвалення на поставки, залишивши остаточне політичне рішення за президентом США Дональдом Трампом. Українська посолка повідомила про "позитивний" перебіг переговорів, проте Києву слід також розглядати альтернативні варіанти.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Sky News, Трамп поставився до можливості передачі "Томагавків" досить стримано. На запитання журналіста на борту Air Force One у неділю він відповів: "Ні, насправді ні".

Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що Трамп твердо переконаний у своїй позиції щодо цього питання і, ймовірно, не змінить рішення.

Кларк додав, що Росія явно "стурбована" потенційною передачею "Томагавків" через їхню дальність та точність. За його словами, наявність приблизно 200 таких ракет могла б дати Україні можливість атакувати російські нафтопереробні та військові об’єкти, що, своєю чергою, могло б вплинути на рішення Кремля продовжувати конфлікт або шукати його завершення. Цей страх, за словами аналітика, нібито змусив Путіна особисто звернутися до Трампа.

Водночас Кларк наголосив, що для України ще залишаються альтернативні варіанти. Серед можливих замінників "Томагавків" він назвав британські ракети Storm Shadow та українські ракети "Фламінго". За його оцінкою, масштабне виробництво "Фламінго" могло б забезпечити схожий ефект, і нарощування їх випуску дало б Україні стратегічну перевагу. Проте Росія, ймовірно, намагатиметься перешкодити цьому процесу.

