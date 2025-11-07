Украина уже несколько недель пытается в Вашингтоне добиться поставок дальнобойных ракет "Томагавк". Пентагон якобы дал предварительное одобрение на поставки, оставив окончательное политическое решение по президенту США Дональду Трампу. Украинский посол сообщила о "положительном" ходе переговоров, однако Киеву следует также рассматривать альтернативные варианты.

Фото: из открытых источников

По информации Sky News, Трамп отнесся к возможности передачи "Томагавков" достаточно сдержанно. На вопрос журналиста на борту Air Force One в воскресенье он ответил: "Нет, на самом деле нет".

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что Трамп твердо убежден в своей позиции по этому вопросу и, вероятно, не изменит решения.

Кларк добавил, что Россия явно "озабочена" потенциальной передачей "Томагавков" из-за их дальности и точности. По его словам, наличие примерно 200 таких ракет могло бы дать Украине возможность атаковать российские и военные объекты, что, в свою очередь, могло бы повлиять на решение Кремля продолжать конфликт или искать его завершение. Этот страх, по словам аналитика, якобы заставил Путина лично обратиться к Трампу.

В то же время, Кларк подчеркнул, что для Украины еще остаются альтернативные варианты. Среди возможных заменителей "Томагавки" он назвал британские ракеты Storm Shadow и украинские ракеты "Фламинго". По его оценке, масштабное производство "Фламинго" могло бы обеспечить схожий эффект, и наращивание их выпуска дало бы Украине стратегическое преимущество. Однако Россия, вероятно, будет пытаться помешать этому процессу.

Как уже писали "Комментарии", скандальная российская фигуристка Камила Валиева, которой приписывают роман с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, снова оконфузилась перед всем миром.