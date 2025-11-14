Трамп таки дозволить Путіну не відповідати за звірства в Україні: названо тривожний момент

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не має наміру ускладнювати ситуацію з Росією. Хоча він оголосив про введення санкцій, ці обмеження набудуть чинності лише 21 листопада. Це дає можливість до останнього моменту, зокрема 20 листопада, скасувати їх, вважає військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Фото: з відкритих джерел

Експерт підкреслив, що однією з ознак того, що Трамп прагне уникнути загострення відносин з Росією, є затримка з розглядом в Сенаті законопроєкту, що передбачає введення 500-відсоткових мит на держави, які імпортують російську нафту. Цей документ уже кілька місяців не рухається в американському парламенті.

"Для розуміння: Сенат США складається зі 100 сенаторів, і близько 80 з них готові не тільки підтримати цей законопроєкт, а й бути його співавторами. Дехто додав абзаци, інші — розділи, але документ так і не виноситься на голосування. Навіть попри те, що якби законопроєкт все ж пройшов, Трамп міг би накласти вето, кількість голосів на його підтримку була б достатньою, щоб подолати це вето. Однак Білий дім настійно просить Сенат не рухати цей законопроєкт", — зазначив Ступак.

На думку експерта, Трамп, ймовірно, продовжить свій непередбачуваний стиль дій, залишаючи можливість для гнучкої політики щодо Росії. Водночас Україна, за словами Ступака, може очікувати на продовження постачань американського озброєння, хоч і не безкоштовно, але все ж з доступом до критично важливих військових систем. Це залишається важливим для зміцнення обороноздатності країни.

