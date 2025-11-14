Президент США Дональд Трамп, вероятно, не намерен усложнять ситуацию с Россией. Хотя он объявил о введении санкций, эти ограничения вступят в силу только 21 ноября. Это позволяет до последнего момента, в частности 20 ноября, отменить их, считает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что одним из признаков того, что Трамп стремится избежать обострения отношений с Россией, является задержка с рассмотрением в Сенате законопроекта, предусматривающего введение 500-процентных пошлин на импортирующие российскую нефть государства. Этот документ уже несколько месяцев не двигается в американском парламенте.

"Для понимания: Сенат США состоит из 100 сенаторов, и около 80 из них готовы не только поддержать этот законопроект, но и быть его соавторами. вето. Однако Белый дом настоятельно просит Сенат не двигать этот законопроект", — отметил Ступак.

По мнению эксперта, Трамп, вероятно, продолжит свой непредсказуемый стиль действий, оставляя возможность для гибкой политики по отношению к России. В то же время Украина, по словам Ступака, может ожидать продолжения поставок американского вооружения, хоть и не бесплатно, но все же с доступом к критически важным военным системам. Это остается важным для укрепления обороноспособности страны.

Ранее портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вслед за своим министром иностранных дел, отреагировал на очередной коррупционный скандал в Украине, сообщив об этом в Facebook. Комментируя последние расследования, Орбан назвал ситуацию в Украине "военной мафией", связанной с президентом Зеленским.