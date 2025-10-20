Трамп спеціально відмовив Києву у останньому проханні: названо неочікуваний план США

Президент США Дональд Трамп спочатку висловлював обнадійливі наміри щодо постачання Україні ракет "Томагавк", але після переговорів із Путіним відмовився від цих планів. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс повідомив, що запит України наразі розглядається, але остаточного рішення ще не прийнято.

Фото: скріншот

"Президент уважно розглядає це прохання від українців", — заявив Венс, підтвердивши, що остаточне слово за Трампом, який поки що не ухвалив рішення щодо передачі "Томагавків".

Американський експерт Глен Говард, керівник аналітичного центру Saratoga Foundation, в інтерв'ю Kyiv Post пояснив, що коливання адміністрації Трампа щодо продажу Україні крилатих ракет Tomahawk є частиною стратегічного тиску на Кремль, а не проявом непослідовності.

"Трамп використовує зброю як важіль впливу на Путіна і прагне заманити його на зустріч у Будапешті для укладення нової угоди", — зазначив Говард.

Він також наголосив, що нинішня позиція Трампа спрямована на посилення переговорних позицій, а не на відмову від підтримки України.

Говард звернув увагу на внутрішні суперечності в адміністрації Трампа: існує "табор Віткоффа", який схиляється до поступок Росії, та "фракція Келлога–Рубіо", яка підтримує традиційну проукраїнську політику

"Повторне повернення ідеї поділу України — тривожний знак, що свідчить про відродження донецької угоди", — попередив аналітик.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна прагне завершити війну, однак мир має бути не лише формальним, а справедливим і надійним. Під час спілкування з журналістами він зауважив, що сьогодні ситуація дійшла до тієї точки, коли президент США Дональд Трамп фактично надає Володимиру Путіну ще одну можливість для маневру.