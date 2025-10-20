Трамп специально отказал Киеву в последней просьбе: назван неожиданный план США

Президент США Дональд Трамп сначала высказывал обнадеживающие намерения по поставкам Украине ракет "Томагавк", но после переговоров с Путиным отказался от этих планов. В то же время вице-президент Джей Ди Венс сообщил, что запрос Украины рассматривается, но окончательное решение еще не принято.

"Президент внимательно рассматривает эту просьбу от украинцев", — заявил Вэнс, подтвердив, что окончательное слово за Трампом, который пока не принял решение о передаче "Томагавков".

Американский эксперт Гленн Говард, руководитель аналитического центра Saratoga Foundation, в интервью Kyiv Post пояснил, что колебания администрации Трампа по продаже Украине крылатых ракет Tomahawk являются частью стратегического давления на Кремль, а не проявлением непоследовательности.

"Трамп использует оружие как рычаг влияния на Путина и стремится заманить его на встречу в Будапеште для заключения нового соглашения", — отметил Говард.

Он также подчеркнул, что нынешняя позиция Трампа направлена на усиление переговорных позиций, а не отказ от поддержки Украины.

Говард обратил внимание на внутренние противоречия в администрации Трампа: существует "лагерь Виткоффа", склоняющийся к уступкам России, и "фракция Келлога-Рубио", поддерживающая традиционную проукраинскую политику

"Повторное возвращение идеи разделения Украины — тревожный знак, свидетельствующий о возрождении донецкого соглашения", — предупредил аналитик.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится завершить войну, однако мир должен быть не только формальным, но справедливым и надежным. В ходе общения с журналистами он отметил, что сегодня ситуация дошла до той точки, когда президент США Дональд Трамп фактически предоставляет Владимиру Путину еще одну возможность для маневра.