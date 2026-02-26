logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп сказав Зеленському, коли хотів би завершити війну: з'явилися нові подробиці розмови політиків
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп сказав Зеленському, коли хотів би завершити війну: з'явилися нові подробиці розмови політиків

Зазначається, що розмова Трампа та Володимира Зеленського "була дуже дружньою і позитивною".

26 лютого 2026, 02:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 25 лютого відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час спілкування американський лідер заявив, що прагне якомога швидше досягти завершення війни.

Трамп сказав Зеленському, коли хотів би завершити війну: з'явилися нові подробиці розмови політиків

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на неназваного українського посадовця та ще двох джерел, які обізнані зі змістом переговорів. Зазначається, що Трамп хоче укласти мирну угоду до літа, однак між Україною та Росією досі залишаються серйозні розбіжності, зокрема щодо територіальних питань на сході країни.

За словами джерел, розмова між Трампом і Зеленським "була дуже дружньою і позитивною". Зеленський подякував американському президенту за всю надану допомогу та наголосив, що саме він може змусити російського диктатора Путіна припинити війну.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", – заявив один із співрозмовників.

Український чиновник також повідомив, що Трамп підтвердив готовність Сполучених Штатів надати Україні "значні гарантії безпеки" у межах можливої мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також взяли участь представники американського лідера — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Головною темою обговорення стала координація зусиль для завершення війни.

Глава держави висловив вдячність американській стороні за активну залученість у переговорний процес та окремо відзначив важливість оборонної підтримки.

  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/2026/02/25/trump-zelensky-call-end-war-ukraine
Теги:

Новини

Всі новини