Трамп сказав Зеленському, коли хотів би завершити війну: з'явилися нові подробиці розмови політиків

25 лютого відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час спілкування американський лідер заявив, що прагне якомога швидше досягти завершення війни.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на неназваного українського посадовця та ще двох джерел, які обізнані зі змістом переговорів. Зазначається, що Трамп хоче укласти мирну угоду до літа, однак між Україною та Росією досі залишаються серйозні розбіжності, зокрема щодо територіальних питань на сході країни.

За словами джерел, розмова між Трампом і Зеленським "була дуже дружньою і позитивною". Зеленський подякував американському президенту за всю надану допомогу та наголосив, що саме він може змусити російського диктатора Путіна припинити війну.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", – заявив один із співрозмовників.

Український чиновник також повідомив, що Трамп підтвердив готовність Сполучених Штатів надати Україні "значні гарантії безпеки" у межах можливої мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також взяли участь представники американського лідера — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Головною темою обговорення стала координація зусиль для завершення війни.

Глава держави висловив вдячність американській стороні за активну залученість у переговорний процес та окремо відзначив важливість оборонної підтримки.