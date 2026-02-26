Трамп сказал Зеленскому, когда хотел бы завершить войну: появились новые подробности разговора политиков

25 февраля прошел телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Во время общения американский лидер заявил, что стремится как можно быстрее добиться завершения войны.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и еще два источника, которые осведомлены о содержании переговоров. Отмечается, что Трамп хочет заключить мирное соглашение до лета, однако между Украиной и Россией до сих пор остаются серьезные разногласия, в частности, относительно территориальных вопросов на востоке страны.

По словам источников, разговор между Трампом и Зеленским "был очень дружеским и положительным". Зеленский поблагодарил американского президента за всю оказанную помощь и подчеркнул, что именно он может вынудить российского диктатора Путина прекратить войну.

"Зеленский потом сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", — заявил один из собеседников.

Украинский чиновник также сообщил, что Трамп подтвердил готовность Соединенных Штатов предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В переговорах также приняли участие представители американского лидера — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Главной темой обсуждения стала координация усилий по завершению войны.

Глава государства выразил благодарность американской стороне за активную вовлеченность в переговорный процесс и особо отметил важность оборонной поддержки.