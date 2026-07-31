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Трамп шокував новою заявою про Patriot для України: це стало повною несподіванкою

Президент США Трамп сумнівається, чи давати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot

31 липня 2026, 21:39
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Кречмаровская Наталия

На саміті НАТО президент України Володимир Зеленський попередньо домовився зі своїм американським колегою Дональдом Трампом щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет до Patriot. Тоді сам лідер США схвалював цю ідею. Однак несподівано передумав. 

Трамп шокував новою заявою про Patriot для України: це стало повною несподіванкою

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо можливого надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, пише "Українська правда". За словами американського лідера, це питання залишається предметом обговорення, однак передача таких технологій потребує особливої обережності. Лідер США наголосив, що американське озброєння є одним із найсучасніших у світі, тому США мають дуже відповідально ставитися до передачі права на його виробництво іншим країнам.

"Ми маємо бути дуже розсудливими і дуже обережними. Поки що ми не погодилися на це. Ми обговорюємо це, але передати таку технологію непросто", — сказав президент США.

Він також згадав прохання Зеленського щодо додаткових систем Patriot і ракет Tomahawk.

Американський президент зазначив, що наразі не вважає передачу ліцензії на виробництво таких ракет імовірною. Окремо Трамп пояснив свою позицію ризиками, які, на його думку, можуть виникнути в майбутньому. Він припустив, що країни, які отримають доступ до американських військових технологій, згодом можуть використати їх проти самих Сполучених Штатів або передати третім сторонам.

"Таке вже траплялося в історії воєн. Саме тому ми повинні діяти дуже обережно", — підсумував глава Білого дому.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Трамп та Зеленський не вийшли на спільну пресконференцію після переговорів у Білому Домі. 




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Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2026/07/31/8046758/
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