Трамп шокировал новым заявлением о Patriot для Украины: это стало полной неожиданностью

На саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский предварительно договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о предоставлении Украине лицензий на производство ракет Patriot. Тогда сам лидер США одобрял эту идею. Однако неожиданно передумал.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о возможном предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, пишет "Украинская правда". По словам американского лидера, этот вопрос остается предметом обсуждения, однако передача таких технологий требует особой осторожности. Лидер США подчеркнул, что американское вооружение является одним из самых современных в мире, поэтому США должны ответственно относиться к передаче права на его производство другим странам.

"Мы должны быть очень здравомыслящими и очень осторожными. Пока мы не согласились на это. Мы обсуждаем это, но передать такую технологию непросто", — сказал президент США.

Он также упомянул просьбу Зеленского по поводу дополнительных систем Patriot и ракет Tomahawk.

Американский президент отметил, что пока не считает передачу лицензии на производство таких ракет вероятной. Отдельно Трамп объяснил свою позицию рисками, которые, по его мнению, могут возникнуть в будущем. Он предположил, что страны, которые получат доступ к американским военным технологиям, впоследствии могут использовать их против самих Соединенных Штатов или передать третьим сторонам.

"Такое уже случалось в истории войн. Именно поэтому мы должны действовать очень осторожно", — подытожил глава Белого дома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Трамп и Зеленский не вышли на совместную пресс-конференцию после переговоров в Белом Доме.



