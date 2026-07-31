Трамп шокировал новым заявлением о Patriot для Украины: это стало полной неожиданностью

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский предварительно договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о предоставлении Украине лицензий на производство ракет Patriot. Тогда сам лидер США одобрял эту идею. Однако неожиданно передумал.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о возможном предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, пишет "Украинская правда". По словам американского лидера, этот вопрос остается предметом обсуждения, однако передача таких технологий требует особой осторожности. Лидер США подчеркнул, что американское вооружение является одним из самых современных в мире, поэтому США должны ответственно относиться к передаче права на его производство другим странам.
Он также упомянул просьбу Зеленского по поводу дополнительных систем Patriot и ракет Tomahawk.
Американский президент отметил, что пока не считает передачу лицензии на производство таких ракет вероятной. Отдельно Трамп объяснил свою позицию рисками, которые, по его мнению, могут возникнуть в будущем. Он предположил, что страны, которые получат доступ к американским военным технологиям, впоследствии могут использовать их против самих Соединенных Штатов или передать третьим сторонам.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Трамп и Зеленский не вышли на совместную пресс-конференцию после переговоров в Белом Доме.