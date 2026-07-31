Американський президент Дональд Трамп, за даними ЗМІ, відмовив президенту України Володимиру Зеленському у передачі 300 ракет Patriot для проходження зими. На думку деяких експертів, це прямим чином відкриває російському правителю Володимиру Путіну шлях до посилення ракетного терору у осінньо-зимовий період. Таким чином, Україна стане ще більш вразливою до масованих атак Кремля. Чи не призведе гучне рішення глави Білого дому до трагедії для українців? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, відмова США від передачі Україні 300 ракет-перехоплювачів для Patriot може суттєво підвищити ризики для країни напередодні опалювального сезону, однак сама по собі не означає неминучої гуманітарної катастрофи. Patriot залишається однією з небагатьох систем, здатних ефективно перехоплювати балістичні ракети, тому нестача боєприпасів може обмежити можливості української ППО захищати великі міста, енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру.

Якщо дефіцит ракет не буде компенсований новими поставками від США чи європейських партнерів, Росія може скористатися ситуацією для посилення ударів по енергосистемі та цивільній інфраструктурі. Це підвищує ризик масштабних руйнувань, перебоїв із теплом та електроенергією, а також збільшення кількості жертв серед мирного населення. Водночас остаточний розвиток подій залежатиме від подальших рішень союзників, темпів постачання інших систем ППО та ефективності української оборони.

Чат-бот Copilot вважає, що заява Дональда Трампа про відмову передати Україні 300 ракет для систем Patriot створює серйозні виклики напередодні зими. Без додаткових боєприпасів українська протиповітряна оборона буде змушена діяти в умовах дефіциту, що підвищує ризик масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Росія традиційно використовує холодний сезон для тиску на цивільне населення, намагаючись залишити міста без світла й тепла. Це означає, що проходження зими може супроводжуватися перебоями з електропостачанням, гуманітарними проблемами та необхідністю ще більшої мобілізації внутрішніх ресурсів.

Водночас відмова США не обов’язково призведе до трагедії, але змушує Київ шукати альтернативи. Європейські союзники можуть частково компенсувати нестачу, а Україна має активніше розвивати власне виробництво засобів ППО та посилювати дипломатичний тиск, щоб отримати підтримку з інших джерел. Це рішення стало нагадуванням: допомога Заходу не є безумовною, і виживання країни залежить від здатності самостійно зміцнювати оборону та формувати порядок денний майбутніх переговорів.

Чат-бот Gemini переконаний, що відмова США надати Україні 300 ракет-перехоплювачів для Patriot суттєво підвищує ризики напередодні зими, хоча не означає неминучої катастрофи. Через обмежені запаси Вашингтон не готовий передати запитаний пакет, тому українська ППО буде змушена ще ретельніше розподіляти наявні ракети, прикриваючи насамперед найважливіші енергетичні об'єкти та великі міста. Це може збільшити кількість успішних російських ударів по критичній інфраструктурі, що загрожує тривалішими відключеннями світла й тепла та ускладнить проходження опалювального сезону для мільйонів українців.

Водночас Україна має можливості зменшити ці ризики. Київ продовжує працювати з європейськими партнерами над отриманням додаткових ракет і систем ППО, зокрема Patriot, NASAMS, IRIS-T та SAMP/T, а також розвиває власні далекобійні засоби ураження, щоб знищувати російські пускові установки ще до запуску ракет. Крім активної протиповітряної оборони, дедалі більшого значення набуває захист енергетичних об'єктів, розвиток укриттів і швидке відновлення пошкодженої інфраструктури.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що майбутня зима буде складнішою, якщо Україна не отримає додаткові ракети для Patriot. Це означає необхідність максимально захистити енергетичну інфраструктуру, нарощувати власне виробництво засобів ППО, економно використовувати наявні ресурси та готуватися до нових масованих атак. Водночас вирішальним фактором залишатиметься не лише кількість ракет, а й швидкість адаптації України та рівень подальшої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна отримала нові розвідувальні дані про підготовку Росією чергових атак, зокрема по цивільному судноплавству в Чорному морі.