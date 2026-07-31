Кремль готує нову кампанію ударів: наслідки відчують далеко за межами України

Україна отримала нові розвідувальні дані про підготовку Росією чергових атак, зокрема по цивільному судноплавству в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили вже працюють над заходами протидії, а питання посилення захисту стане одним із ключових під час переговорів із міжнародними партнерами. Про це глава держави повідомив після чергової доповіді української розвідки.

Фото: з відкритих джерел

За словами президента, спецслужби зафіксували нові плани російських військ щодо ударів по території України. Особливу увагу окупанти приділяють атакам на морську інфраструктуру та цивільні судна.

"Була доповідь розвідки щодо російських намірів подальших ударів по Україні, зокрема по наших суднах. Готуємо відповідну протидію", – повідомив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна актуалізувала перелік потреб Сил оборони, який буде представлений союзникам. Йдеться насамперед про озброєння та засоби, необхідні для захисту цивільної інфраструктури, морських шляхів і українських міст від нових атак.

Загроза морському експорту залишається однією з найсерйозніших. Упродовж липня Росія значно посилила удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та цивільних суднах у Чорному морі.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, лише минулого місяця було зафіксовано щонайменше шість атак на цивільні судна. Внаслідок російських ударів загинули або були поранені 44 члени екіпажів.

Портал "Коментарі" вже писав, що проліт російської крилатої ракети над територією Польщі продемонстрував серйозні проблеми із реагуванням польської системи протиповітряної оборони. Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, коментуючи останню масовану атаку Росії по Україні.