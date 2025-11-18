logo_ukra

Трамп розпочинає новий раунд, щоб посадити Путіна за стіл переговорів

Newsweek пише про те, що Трамп хоче знешкодити Росію як нафтову державу

18 листопада 2025, 08:14
Посилення санкцій, про що знову активно заговорили у Вашингтоні, це частина спроб Дональда Трампа змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів із менш жорсткими вимогами щодо досягнення миру в Україні. Удар за доходами Кремля може унеможливити високі оборонні витрати, на яких тримається російська військова машина. Як передає портал "Коментарі", про це пише Newsweek.

Трамп розпочинає новий раунд, щоб посадити Путіна за стіл переговорів

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Алекс Адамо з The Commercialiser заявив, що Трамп може спробувати переконати і ЄС зайняти аналогічну безкомпромісну позицію та різко скоротити імпорт російських енергоносіїв.

У публікації йдеться, що Дональд Трамп заявив, що законодавці можуть додати до списку санкцій та Іран. За інформацією медіа, йдеться про законопроект, який давно лобіює сенатор-республіканець Ліндсі Грем і який може передбачати тарифи до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії.

Такі обмеження будуть спрямовані насамперед на Китай та Індію, які є ключовими ринками збуту російської нафти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про введення санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження приймати остаточне рішення щодо цих заходів. Про це заявив високопоставлений представник Білого дому.

Повідомляється, що Трамп заявив журналістам, що він "не має нічого проти" того, що республіканці працюють над законопроектом про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Дональд Трамп сказав, що вони можуть ухвалити його пропозицію додати Іран до санкцій. Сенатор Ліндсі Грем та представник Палати представників Браян Фіцпатрік, обидва республіканці, виступили авторами законопроекту про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією, включаючи покупців її енергоносіїв.




