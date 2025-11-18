Трамп приступает к новому раунду, чтобы усадить Путина за стол переговоров

Ужесточение санкций, о чем вновь активно заговорили в Вашингтоне, это часть попыток Дональда Трампа заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с менее жесткими требованиями по достижению мира в Украине. Удар по доходам Кремля может сделать невозможными высокие оборонные расходы, на которых держится российская военная машина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Алекс Адамо из The Commercialiser заявил, что Трамп может попытаться убедить и ЕС занять аналогичную бескомпромиссную позицию и резко сократить импорт российских энергоносителей.

В публикации говорится, что Дональд Трамп заявил, что законодатели могут добавить в санкционный список и Иран. По информации медиа, речь идет о законопроекте, который давно лоббирует сенатор-республиканец Линдси Грэм и который может предусматривать тарифы до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители.

Такие ограничения будут направлены прежде всего на Китай и Индию, которые являются ключевыми рынками сбыта для российской нефти.

президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России, если сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Сообщается, что Трамп заявил журналистам, что он "не имеет ничего против" того, что республиканцы работают над законопроектом о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Дональд Трамп сказал, что они могут принять его предложение добавить Иран к санкциям. Сенатор Линдси Грэм и представитель Палаты представителей Брайан Фицпатрик, оба республиканцы, выступили авторами законопроекта о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией, включая покупателей ее энергоносителей.



