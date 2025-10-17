Трамп розпочав подвійну гру: до чого тут КНР і чого буде добиватися від зустрічі у Будапешті

Рубрики
Кравцев Сергей
У той час, як всі обговорюють російсько-американські стосунки і переговорний трек Москви та Вашингтона, який може знову поновитися, не варто забувати про Китай, який у цій конфігурації може грати чи не вирішальну роль. Чому так та за що можуть йти торги між США та РФ? У цій темі розбиралося видання "Коментарі", проаналізувавши думки експертів.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Політолог Вадим Денисенко зазначив, розмови у трикутнику Трамп-Путін-Зеленський неможливо розглядати у відриві від головних переговорів світу – переговорів США-Китай, особливо на фоні нового витка тарифно-рідкісноземельного загострення, яке має стартувати 30 жовтня.
Експерт говорить, що на Алясці Путін зумів переконати Трампа, що можна вести переговори до припинення вогню. Лише зміна цієї формули є важливою для розуміння подальших змін.
Вадим Денисенко продовжує, стратегія Трампа полягає у залякуванні Росії, що в разі не припинення війни, Росія почне різко втрачати нафтові прибутки. При цьому, Томагавки залишаються головною страшилкою Вашингтона: якщо Росія не припиняє війну, "українські Томагавки" розбивають нафтоперевалку на Балтиці.
Вадим Денисенко наголошує, головна червона лінія Путіна зараз – Донбас. Зупинити війну без контролю над Донбасом він може лише під страхом за своє життя.
Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що треба розуміти, що є низка тем, якими Кремль намагається "купити" Трампа.
Перша тема – північна морська логістика: не дроти, а інфраструктура.
Друга тема – газ та нафта на Далекому Сході. Видобуток та реалізація. Регіон важливий, бо це зона інтересів саме КНР.
Третя тема – ресурси. Фактично та сама тема, що й в українсько-американському договорі. Тільки обмежений перелік і з більш вигідними для РФ умовами. Тут кремлю допомагає той самий чинник Китаю: "чи з вами чи з Пекіном".
За його словами, п'ята тема – ядерне паливо – переробка, утилізація.
Шоста тема – постачання рідкісноземельних елементів, які РФ видобуває зараз. Та й не лише.
