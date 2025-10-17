Трамп розпочав подвійну гру: до чого тут КНР і чого буде добиватися від зустрічі у Будапешті

У той час, як всі обговорюють російсько-американські стосунки і переговорний трек Москви та Вашингтона, який може знову поновитися, не варто забувати про Китай, який у цій конфігурації може грати чи не вирішальну роль. Чому так та за що можуть йти торги між США та РФ? У цій темі розбиралося видання "Коментарі", проаналізувавши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Стратегія Трампа полягає у залякуванні Росії

Політолог Вадим Денисенко зазначив, розмови у трикутнику Трамп-Путін-Зеленський неможливо розглядати у відриві від головних переговорів світу – переговорів США-Китай, особливо на фоні нового витка тарифно-рідкісноземельного загострення, яке має стартувати 30 жовтня.

Експерт говорить, що на Алясці Путін зумів переконати Трампа, що можна вести переговори до припинення вогню. Лише зміна цієї формули є важливою для розуміння подальших змін.

"Думаю, формула: "спочатку мир, а потім переговори" — це головне питання переговорів Трамп-Зеленський. Її підтримка чи не підтримка – головна відповідь на питання чи можливий мир найближчим часом, хоча б теоретично", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко продовжує, стратегія Трампа полягає у залякуванні Росії, що в разі не припинення війни, Росія почне різко втрачати нафтові прибутки. При цьому, Томагавки залишаються головною страшилкою Вашингтона: якщо Росія не припиняє війну, "українські Томагавки" розбивають нафтоперевалку на Балтиці.

"Стратегія Путіна також більш-менш зрозуміла – він тягне час і продовжує пропонувати Трампу міфічний видобуток рідкоземів у Росії. Паралельно, Путін, має свої страшилки: він демонструє, що активно готується до мобілізації. І демонструє, що може вдарити по Європі. Його ціль обміняти спокій НАТО на Україну. Наша задача – не допустити цього", — зазначив експерт.

Вадим Денисенко наголошує, головна червона лінія Путіна зараз – Донбас. Зупинити війну без контролю над Донбасом він може лише під страхом за своє життя.

"Зустріч у Будапешті, буде вона чи не буде, зараз не має значення, — це подвійна гра Трампа. З однієї сторони він підтримує Орбана перед квітневими виборами-2026. Але головна ціль – отримати певний переговорний "плацдарм" перед переговорами з Китаєм. Росія не може бути 100% сателітом Китаю в цей момент. В ідеалі, Трамп хотів би отримати хоч якийсь варіант миру. Не вийде, тоді важлива програма мінімум – не допустити спільної позиції РФ і Китаю. Хоча, як на мене, тут американці явно переоцінюють роль Москви в сучасній світовій історії", – констатував Вадим Денисенко.

Не варто скидати з рахунків зону інтересів КНР

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що треба розуміти, що є низка тем, якими Кремль намагається "купити" Трампа.

Перша тема – північна морська логістика: не дроти, а інфраструктура.

Друга тема – газ та нафта на Далекому Сході. Видобуток та реалізація. Регіон важливий, бо це зона інтересів саме КНР.

Третя тема – ресурси. Фактично та сама тема, що й в українсько-американському договорі. Тільки обмежений перелік і з більш вигідними для РФ умовами. Тут кремлю допомагає той самий чинник Китаю: "чи з вами чи з Пекіном".

"Четверта тема – ядерна безпека. Нова система договорів про нерозповсюдження — єдине поле, де РФ все ще виступає "на рівних". З більшою політичною вагою, ніж решта учасників "ядерного клубу", – зазначив експерт.

За його словами, п'ята тема – ядерне паливо – переробка, утилізація.

Шоста тема – постачання рідкісноземельних елементів, які РФ видобуває зараз. Та й не лише.

"Але найголовніше – фактор американо-китайських відносин, де погіршення між Пекіном та Вашингтоном дорівнює можливості гри Кремля. Але, з іншого боку, те саме погіршення та перехід до торгової війни без бажання увійти у військову ескалацію може підштовхнути обидві ключові столиці до бажання "заморозити" російсько-українську війну, щоб не створювати додаткових ризиків. Заморозити умовно, "як є" з мінімальними додатковими конструкціями забезпечення безпеки", – зазначив експерт.

