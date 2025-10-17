Трамп начал двойную игру: при чем здесь КНР и чего будет добиваться от встречи в Будапеште

В то время как все обсуждают российско-американские отношения и переговорный трек Москвы и Вашингтона, который может вновь возобновиться, не стоит забывать о Китае, который в этой конфигурации может играть едва ли не решающую роль. Почему так и за что могут идти торги между США и РФ? В этой теме разбиралось издание "Комментарии", проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Стратегия Трампа заключается в запугивании России

Политолог Вадим Денисенко отметил, разговоры в треугольнике Трамп-Путин-Зеленский невозможно рассматривать в отрыве от главных переговоров мира – переговоров США-Китай, особенно на фоне нового витка тарифно-редкоземельного обострения, которое должно стартовать 30 октября.

Эксперт говорит, что на Аляске Путин сумел убедить Трампа в том, что можно вести переговоры до прекращения огня. Только изменение этой формулы важно для понимания дальнейших изменений.

"Думаю, формула: "сначала мир, а потом переговоры" — это главный вопрос переговоров Трамп-Зеленский. Ее поддержка или не поддержка – главный ответ на вопрос или возможный мир в ближайшее время, хотя бы теоретически", – отметил политолог.

Вадим Денисенко продолжает, стратегия Трампа заключается в запугивании России, что в случае не прекращения войны Россия начнет резко терять нефтяные прибыли. При этом Томагавки остаются главной страшилкой Вашингтона: если Россия не прекращает войну, "украинские Томагавки" разбивают нефтеперевалку на Балтике.

"Стратегия Путина также более-менее ясна – он тянет время и продолжает предлагать Трампу мифическую добычу редкоземов в России. Параллельно, у Путина, есть свои страшилки: он демонстрирует, что активно готовится к мобилизации. И показывает, что может ударить по Европе. Его цель – обменять покой НАТО на Украину. Наша задача – не допустить этого", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, что главная красная линия Путина сейчас – Донбасс. Остановить войну без контроля над Донбассом может только под страхом за свою жизнь.

"Встреча в Будапеште, будет она или не будет, сейчас не суть важно, — это двойная игра Трампа. С одной стороны, он поддерживает Орбана перед апрельскими выборами-2026. Но главная цель – получить определенный переговорный плацдарм перед переговорами с Китаем. Россия не может быть 100% сателлитом Китая в данный момент. В идеале, Трамп хотел бы получить хоть какой-нибудь вариант мира. Не получится, тогда важная программа минимум – не допустить общую позицию РФ и Китая. Хотя, по-моему, здесь американцы явно переоценивают роль Москвы в современной мировой истории", – констатировал Вадим Денисенко.

Не стоит сбрасывать со счетов зону интересов КНР

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что нужно понимать, что есть ряд тем, которыми Кремль пытается "купить" Трампа.

Первая тема – Северная морская логистика: не проводы, а инфраструктура.

Вторая тема – газ и нефть на Дальнем Востоке. Добыча и реализация. Регион важен, потому что это зона интересов как раз КНР.

Третья тема – ресурсы. Фактически та же тема, что и в украино-американском договоре. Только на ограниченный перечень и с более выгодными для РФ условиями. Тут кремлю помогает тот же фактор Китая: "или с вами или с Пекином".

"Четвертая тема – ядерная безопасность. Новая система договоров о нераспространении – единственное поле, где РФ всё ещё выступает "на равных". С большим политическим весом, чем остальные участники "ядерного клуба", – отметил эксперт.

По его словам, пятая тема – ядерное топливо – переработка, утилизация.

Шестая тема – поставка редкоземельных элементов, которые РФ добывает сейчас. Да и не только.

"Но самое главное – фактор американо-китайских отношений, где ухудшение между Пекином и Вашингтоном равно возможности игры Кремля. Но, с другой стороны, то же самое ухудшение и переход к торговой войне без желания войти в военную эскалацию может подтолкнуть обе ключевые столицы к желанию "заморозить" российско-украинскую войну дабы не создавать дополнительных рисков. Заморозить условно, "как есть", с минимальными дополнительными конструкциями обеспечения безопасности", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — шаг вперед и два назад: что теперь говорит Трамп о Томагавках для Украины.