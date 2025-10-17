Трамп начал двойную игру: при чем здесь КНР и чего будет добиваться от встречи в Будапеште

Рубрики
Кравцев Сергей
В то время как все обсуждают российско-американские отношения и переговорный трек Москвы и Вашингтона, который может вновь возобновиться, не стоит забывать о Китае, который в этой конфигурации может играть едва ли не решающую роль. Почему так и за что могут идти торги между США и РФ? В этой теме разбиралось издание "Комментарии", проанализировав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политолог Вадим Денисенко отметил, разговоры в треугольнике Трамп-Путин-Зеленский невозможно рассматривать в отрыве от главных переговоров мира – переговоров США-Китай, особенно на фоне нового витка тарифно-редкоземельного обострения, которое должно стартовать 30 октября.
Эксперт говорит, что на Аляске Путин сумел убедить Трампа в том, что можно вести переговоры до прекращения огня. Только изменение этой формулы важно для понимания дальнейших изменений.
Вадим Денисенко продолжает, стратегия Трампа заключается в запугивании России, что в случае не прекращения войны Россия начнет резко терять нефтяные прибыли. При этом Томагавки остаются главной страшилкой Вашингтона: если Россия не прекращает войну, "украинские Томагавки" разбивают нефтеперевалку на Балтике.
Вадим Денисенко отмечает, что главная красная линия Путина сейчас – Донбасс. Остановить войну без контроля над Донбассом может только под страхом за свою жизнь.
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что нужно понимать, что есть ряд тем, которыми Кремль пытается "купить" Трампа.
Первая тема – Северная морская логистика: не проводы, а инфраструктура.
Вторая тема – газ и нефть на Дальнем Востоке. Добыча и реализация. Регион важен, потому что это зона интересов как раз КНР.
Третья тема – ресурсы. Фактически та же тема, что и в украино-американском договоре. Только на ограниченный перечень и с более выгодными для РФ условиями. Тут кремлю помогает тот же фактор Китая: "или с вами или с Пекином".
По его словам, пятая тема – ядерное топливо – переработка, утилизация.
Шестая тема – поставка редкоземельных элементов, которые РФ добывает сейчас. Да и не только.
Читайте на портале "Комментарии" — шаг вперед и два назад: что теперь говорит Трамп о Томагавках для Украины.