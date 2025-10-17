Трамп розпочав подвійну гру: чого буде добиватися від зустрічі у Будапешті

Розмови в трикутнику Трамп-Путін-Зеленський неможливо розглядати у відриві від головних переговорів світу – переговорів США-Китай, особливо на фоні нового витка тарифно-рідкісноземельного загострення, яке має стартувати 30 жовтня. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт говорить, що на Алясці Путін зумів переконати Трампа, що можна вести переговори до припинення вогню. Лише зміна цієї формули є важливою для розуміння подальших змін.

"Думаю, формула: "спочатку мир, а потім переговори" — це головне питання переговорів Трамп-Зеленський. Її підтримка чи не підтримка – головна відповідь на питання чи можливий мир найближчим часом, хоча б теоретично", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко продовжує, стратегія Трампа полягає у залякуванні Росії, що в разі не припинення війни, Росія почне різко втрачати нафтові прибутки. При цьому, Томагавки залишаються головною страшилкою Вашингтона: якщо Росія не припиняє війну, "українські Томагавки" розбивають нафтоперевалку на Балтиці.

"Стратегія Путіна також більш-менш зрозуміла – він тягне час і продовжує пропонувати Трампу міфічний видобуток рідкоземів у Росії. Паралельно, Путін, має свої страшилки: він демонструє, що активно готується до мобілізації. І демонструє, що може вдарити по Європі. Його ціль обміняти спокій НАТО на Україну. Наша задача – не допустити цього.

Вадим Денисенко наголошує, головна червона лінія Путіна зараз – Донбас. Зупинити війну без контролю над Донбасом він може лише під страхом за своє життя.

"Зустріч у Будапешті, буде вона чи не буде, зараз не має значення, — це подвійна гра Трампа. З однієї сторони він підтримує Орбана перед квітневими виборами-2026. Але головна ціль – отримати певний переговорний "плацдарм" перед переговорами з Китаєм. Росія не може бути 100% сателітом Китаю в цей момент. В ідеалі, Трамп хотів би отримати хоч якийсь варіант миру. Не вийде, тоді важлива програма мінімум – не допустити спільної позиції РФ і Китаю. Хоча, як на мене, тут американці явно переоцінюють роль Москви в сучасній світовій історії", – констатував Вадим Денисенко.

