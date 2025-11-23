Трамп розглядає скасування ліміту на ЗСУ та передачу Tomahawk — мирний план переписують

Мирний план Дональда Трампа щодо врегулювання війни, який складається з 28 пунктів і вже спричинив глобальну дискусію, виявився лише базовою версією, що може зазнати суттєвих правок. Про це повідомляє The Washington Post.

Трамп готує радикальні зміни: може зняти обмеження на українську армію в мирному плані

За інформацією видання, низка американських посадовців, дотичних до переговорного процесу, прямо визнають: нинішні безпекові гарантії у плані є "недостатньо сильними". Саме тому обговорюється можливість повного перегляду ключових пунктів — передусім тих, що стосуються обороноздатності України.

Одним із таких пунктів є обмеження чисельності Збройних Сил України до 600 тисяч військових. У Білому домі вже розглядають варіант повного скасування цього ліміту, визнаючи, що така норма може поставити країну в уразливе становище та фактично підірвати її здатність до самозахисту.

Крім того, США обговорюють можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk після підписання угоди — як елемент системи стримування Росії та інструмент, що посилить оборонну спроможність України на довгі роки.

Один з американських високопосадовців наголосив: будь-які поступки, які ставлять під сумнів суверенітет України, можуть запустити сценарій, подібний до розпаду Югославії в 90-х — із затяжними регіональними конфліктами та хаосом у Європі.

Водночас у Вашингтоні запевняють: адміністрація Трампа залишається повністю відданою підтримці України з боку американської розвідки та оборонних структур. Мирний план називають "амбітним" і таким, що може зазнати змін у ході переговорів.

Що було в попередній версії документа?

В оприлюдненому варіанті передбачалися заборона вступу України до НАТО, обмеження чисельності армії, де-факто визнання окупованих територій за Росією та "замороження" лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Також у документі пропонували послаблення частини санкцій проти РФ.

Тепер у США визнають: цей текст — не фінальний і може бути змінений у кількох ключових частинах.

