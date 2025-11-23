Трамп рассматривает отмену лимита на ВСУ и передачу Tomahawk - мирный план переписывают

Мирный план Дональда Трампа по урегулированию войны, состоящий из 28 пунктов и уже вызвавший глобальную дискуссию, оказался лишь базовой версией, которая может претерпеть существенные поправки. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп готовит радикальные изменения: может снять ограничение на украинскую армию в мирном плане

По информации издания, ряд американских чиновников, причастных к переговорному процессу, прямо признают: нынешние гарантии безопасности в плане "недостаточно сильны". Именно поэтому обсуждается возможность полного пересмотра ключевых пунктов, прежде всего, касающихся обороноспособности Украины.

Одним из таких пунктов является ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч военных. В Белом доме уже рассматривают вариант полной отмены этого лимита, признавая, что такая норма может поставить страну в уязвимое положение и фактически подорвать способность к самозащите.

Кроме того, США обсуждают возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk после подписания соглашения как элемент системы сдерживания России и инструмент, который усилит оборонную способность Украины на долгие годы.

Один из американских чиновников подчеркнул: любые уступки, которые ставят под сомнение суверенитет Украины, могут запустить сценарий, подобный распаду Югославии в 90-х — с затяжными региональными конфликтами и хаосом в Европе.

В то же время в Вашингтоне уверяют: администрация Трампа остается полностью привержена поддержке Украины со стороны американской разведки и оборонных структур. Мирный план называют "амбициозным" и тем, что может претерпеть изменения в ходе переговоров.

Что было в предыдущей версии документа?

В обнародованном варианте предусматривались запрет вступления Украины в НАТО, ограничение численности армии, де-факто признание оккупированных территорий за Россией и заморозка линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также в документе предлагалось ослабление части санкций против РФ.

Теперь в США признают: этот текст не финальный и может быть изменен в нескольких ключевых частях.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что почти 200 тысяч украинцев в США рискуют потерять легальный статус.