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Трамп радикально змінить свою позицію: озвучено гучну заяву про фінальний етап війни в Україні

Наступні два місяці можуть стати ключовими як для ситуації на полі бою, так і для формування майбутньої політики США щодо Росії та перспектив мирних переговорів

25 червня 2026, 22:35
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Клименко Елена

Після завершення саміту G7 Україна отримала додаткові аргументи для майбутніх переговорів із Росією, а найближчі місяці можуть визначити не лише перебіг бойових дій, а й перспективи дипломатичного врегулювання війни. Таку думку висловив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

Трамп радикально змінить свою позицію: озвучено гучну заяву про фінальний етап війни в Україні

Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, нинішні позиції України стали сильнішими насамперед завдяки успіхам українських військових. Саме ефективні дії Сил оборони створили основу для посилення міжнародної підтримки та відкрили додаткові можливості для Києва на дипломатичному напрямку. На його переконання, цей потенціал необхідно й надалі максимально використовувати під час міжнародних переговорів.

Огризко наголосив, що одним із ключових факторів залишається подальша співпраця зі Сполученими Штатами. Він вважає, що зараз головне завдання України — зберегти нинішній рівень підтримки Вашингтона, а за можливості навіть зміцнити його протягом найближчих двох місяців. Саме цей період, на думку експерта, може вплинути на подальший курс американської політики щодо Росії. 

Колишній очільник МЗС припускає, що якщо Україні вдасться утримати ініціативу на фронті та продемонструвати ефективність у стримуванні російських військ, це позначиться і на риториці президента США Дональда Трампа. Йдеться не лише про оборону українських позицій, а й про продовження ударів по важливих військових та логістичних об'єктах держави-агресора, що посилюватиме тиск на Кремль. 

На переконання дипломата, успішні дії України на полі бою здатні створити сприятливі політичні умови для Києва. У такому разі рішення, які ухвалюватиме американське керівництво щодо війни, можуть виявитися значно вигіднішими для України, ніж прогнозувалося раніше. Саме тому найближчі два місяці можуть стати одним із ключових етапів як для ситуації на фронті, так і для подальших міжнародних переговорів.

Портал "Коментарі" вже писав, що уряд Данії змінює правила надання тимчасового захисту громадянам України. Відтепер чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати цей статус у країні, якщо не мають законних підстав для звільнення від військової служби.  



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