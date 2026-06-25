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Трамп радикально изменит свою позицию: озвучено громкое заявление о финальном этапе войны в Украине

Следующие два месяца могут стать ключевыми как для ситуации на поле боя, так и для формирования будущей политики США в отношении России и перспектив мирных переговоров

25 июня 2026, 22:35
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Клименко Елена

После завершения саммита G7 Украина получила дополнительные аргументы для предстоящих переговоров с Россией, а в ближайшие месяцы могут определить не только ход боевых действий, но и перспективы дипломатического урегулирования войны. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Трамп радикально изменит свою позицию: озвучено громкое заявление о финальном этапе войны в Украине

Фото: из открытых источников

По словам дипломата, нынешние позиции Украины стали сильнее, прежде всего, благодаря успехам украинских военных. Именно эффективные действия сил обороны создали основу для усиления международной поддержки и открыли дополнительные возможности для Киева на дипломатическом направлении. По его убеждению, этот потенциал необходимо и дальше максимально использовать во время международных переговоров.

Огрызко подчеркнул, что одним из ключевых факторов остается дальнейшее сотрудничество с Соединенными Штатами. Он считает, что сейчас главная задача Украины — сохранить нынешний уровень поддержки Вашингтона, а по возможности даже укрепить его в ближайшие два месяца. Именно этот период, по мнению эксперта, может повлиять на дальнейший курс американской политики по отношению к России.  

Бывший глава МИД предполагает, что если Украине удастся удержать инициативу на фронте и продемонстрировать эффективность сдерживания российских войск, это скажется и на риторике президента США Дональда Трампа. Речь идет не только об обороне украинских позиций, но и о продолжении ударов по важным военным и логистическим объектам государства-агрессора, что будет усиливать давление на Кремль.  

По мнению дипломата, успешные действия Украины на поле боя способны создать благоприятные политические условия для Киева. В таком случае решения, которые будет принимать американское руководство по войне, могут оказаться более выгодными для Украины, чем прогнозировалось ранее. Поэтому ближайшие два месяца могут стать одним из ключевых этапов как для ситуации на фронте, так и для дальнейших международных переговоров.

Портал "Комментарии" уже писал, что правительство Дании изменяет правила предоставления временной защиты гражданам Украины. Теперь мужчины призывного возраста больше не смогут получить этот статус в стране, если не имеют законных оснований для освобождения от военной службы.



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