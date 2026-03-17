Трамп про Україну: «З нею було б покінчено за один день»

Під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном у Білому домі президент США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні та ролі Вашингтона у цьому конфлікті. На думку Трампа, саме американська підтримка стала вирішальним фактором виживання української держави, адже "з Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли".

Дональд Трамп в Овальному кабінеті. Фото з відкритих джерел

Політик поставив під сумнів прозорість фінансових потоків, спрямованих адміністрацією його наступника на потреби Києва. За його підрахунками, загальна сума допомоги сягає колосальних цифр. "Байден передав їм від $350 млрд до $400 млрд обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку", — наголосив Трамп, натякаючи на необхідність аудиту цих коштів.

Окрему увагу Трамп приділив стратегічному значенню конфлікту для самих Сполучених Штатів. Він переконаний, що повномасштабна агресія Росії не несла безпосередньої небезпеки американським інтересам, проте США все одно підставили плече партнерам по НАТО. При цьому він не приховав свого розчарування позицією Альянсу: "Можна сказати, що це не була загроза — ви знаєте, ми їм допомагаємо. Тож ми їм допомагали, а вони нам не допомагали".

Така риторика вчергове підкреслює скептичне ставлення Трампа до діючої моделі колективної безпеки та обсягів фінансування закордонних військових кампаній.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 13 березня 2026 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та атак іранських дронів на американські бази, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо військової співпраці з Києвом. Попри те, що Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі до Йорданії, Трамп публічно продемонстрував скептичне ставлення до подальшого розширення такої допомоги.