Главная Новости Общество Война с Россией Трамп об Украине: «С ней было бы покончено за один день»
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп об Украине: «С ней было бы покончено за один день»

Эксцентрик в Овальном кабинете: Трамп заявил об отсутствии угрозы от РФ для США и раскритиковал союзников

17 марта 2026, 18:50
Недилько Ксения

Во время официальной встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Белом доме президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине и роли Вашингтона в этом конфликте. По мнению Трампа, именно американская поддержка стала решающим фактором выживания украинского государства, ведь "с Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли".

Дональд Трамп в Овальном кабинете. Фото из открытых источников

Политик подверг сомнению прозрачность финансовых потоков, направленных администрацией его преемника на нужды Киева. По его подсчетам, общая сумма пособия достигает колоссальных цифр. "Байден передал им от $350 млрд до $400 млрд оборудованием и наличными. Кто-то должен узнать о наличных деньгах", — отметил Трамп, намекая на необходимость аудита этих средств.

Отдельное внимание Трамп уделил стратегическому значению конфликта для Соединенных Штатов. Он убежден, что полномасштабная агрессия России не представляла непосредственной опасности американским интересам, однако США все равно подставили плечо партнерам по НАТО. При этом он не скрыл своего разочарования позицией Альянса: "Можно сказать, что это не была угроза, вы знаете, мы им помогаем. Мы им помогали, а они нам не помогали".

Такая риторика в очередной раз подчеркивает скептическое отношение Трампа к действующей модели коллективной безопасности и объемам финансирования зарубежных военных кампаний.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.



