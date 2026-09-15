Трамп поставить Зеленського перед катастрофічним вибором: три страшні сценарії перелому у війні

Майбутня зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може стати моментом, після якого відносини Києва і Вашингтона та переговори щодо завершення війни суттєво зміняться. На кону — подальша військова підтримка США, тиск на Росію, можливе припинення вогню, гарантії безпеки та умови майбутньої мирної угоди. Чим може завершитися ключова розмова Зеленського і Трампа та які три сценарії після неї можуть чекати на Україну? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту Copilot, перший сценарій передбачає посилення американської підтримки України. Якщо Трамп вирішить зайняти жорсткішу позицію щодо Кремля, Київ може розраховувати на додаткову військову допомогу, посилення санкційного тиску на Росію та конкретніші гарантії безпеки. Такий поворот стане важливим сигналом і для Європи. Протилежний варіант — посилення тиску на Київ заради швидкого компромісу з Москвою. У такому разі Зеленський може опинитися перед складним вибором між збереженням максимально тісних відносин зі США та відмовою від поступок, здатних послабити позиції України в майбутньому.

Третій і, ймовірно, найбільш реалістичний сценарій — пошук балансу між підтримкою та переговорами. Київ може продемонструвати Трампу готовність обговорювати припинення війни, але водночас визначити принципові умови, за які не готовий заходити. Насамперед йдеться про суверенітет, безпеку держави та гарантії від повторної російської агресії.

Чат-бот Gemini переконаний, що перший сценарій передбачає посилення американської підтримки України. Якщо Трамп вирішить зайняти жорсткішу позицію щодо Кремля, Київ може розраховувати на додаткову військову допомогу, посилення санкційного тиску на Росію та конкретніші гарантії безпеки. Такий поворот стане важливим сигналом і для Європи. Протилежний варіант — посилення тиску на Київ заради швидкого компромісу з Москвою. У такому разі Зеленський може опинитися перед складним вибором між збереженням максимально тісних відносин зі США та відмовою від поступок, здатних послабити позиції України в майбутньому.

Третій і, ймовірно, найбільш реалістичний сценарій — пошук балансу між підтримкою та переговорами. Київ може продемонструвати Трампу готовність обговорювати припинення війни, але водночас визначити принципові умови, за які не готовий заходити. Насамперед йдеться про суверенітет, безпеку держави та гарантії від повторної російської агресії.

Чат-бот ChatGPT припускає, що найсприятливішим для України може стати сценарій, за якого Зеленський і Трамп знайдуть спільну формулу подальших дій. Вашингтон збереже військову та розвідувальну підтримку, а переговори з Москвою будуть можливими лише разом із реальними гарантіями безпеки та припиненням російських атак. Трамп у такому разі зможе продемонструвати дипломатичний результат, а Київ — уникнути небезпечних поступок заради швидкого миру. Інший варіант передбачає посилення американського тиску на Зеленського. Білий дім може вимагати більшої поступливості щодо територій, санкцій або інших принципових питань, поставивши Україну перед складним вибором.

Найгіршим сценарієм може стати нове загострення між Києвом і Вашингтоном. Якщо Зеленський і Трамп не домовляться щодо умов припинення війни, США можуть посилити політичний тиск або переглянути окремі складові підтримки України. Водночас така стратегія створить ризик і для самого Вашингтона: Москва може сприйняти розбіжності між союзниками як сигнал продовжувати бойові дії та чекати нових поступок.

Загалом усі три моделі ШІ дійшли висновку, що найбільш вірогідним є проміжний сценарій між першим і другим. Повного розриву між Зеленським і Трампом не вигідно жодній стороні, але й великого прориву після однієї зустрічі очікувати не варто. Трамп, імовірно, шукатиме можливість продемонструвати рух до завершення війни, тоді як Зеленський намагатиметься прив'язати будь-які домовленості до гарантій безпеки та взаємних зобов'язань Росії. Тому справжнім показником успіху стане не гучна заява після переговорів. Важливіше, чи збережеться підтримка України, хто отримає більший тиск від Вашингтона — Київ чи Москва, і чи з'явиться механізм, який не дозволить Росії використати перемир'я як підготовку до наступної війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда припускає, що Руслан Кравченко після виїзду за кордон уже не повернеться до України. Водночас експерт вважає, що політичні наслідки скандалу можуть торкнутися і президента Володимира Зеленського.