Предстоящая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа может стать моментом, после которого отношения Киева и Вашингтона и переговоры по завершению войны существенно изменятся. На кону — дальнейшая военная поддержка США, давление на Россию, возможное прекращение огня, гарантии безопасности и условия будущего мирного соглашения. Чем может завершиться ключевой разговор Зеленского и Трампа и какие три сценария после него могут ждать Украины? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота Copilot , первый сценарий предполагает усиление американской поддержки Украины. Если Трамп решит занять более жесткую позицию по Кремлю, Киев может рассчитывать на дополнительную военную помощь, усиление санкционного давления на Россию и более конкретные гарантии безопасности. Такой поворот станет важным сигналом и для Европы. Противоположный вариант – усиление давления на Киев ради быстрого компромисса с Москвой. В таком случае, Зеленский может оказаться перед сложным выбором между сохранением максимально тесных отношений с США и отказом от уступок, способных ослабить позиции Украины в будущем.

Третий и, вероятно, самый реалистичный сценарий – поиск баланса между поддержкой и переговорами. Киев может продемонстрировать Трампу готовность обсуждать прекращение войны, но вместе с тем определить принципиальные условия, за которые не готов заходить. Прежде всего, речь идет о суверенитете, безопасности государства и гарантиях от повторной российской агрессии.

Чат-бот Gemini уверен, что первый сценарий предполагает усиление американской поддержки Украины. Если Трамп решит занять более жесткую позицию по Кремлю, Киев может рассчитывать на дополнительную военную помощь, усиление санкционного давления на Россию и более конкретные гарантии безопасности. Такой поворот станет важным сигналом и для Европы. Противоположный вариант – усиление давления на Киев ради быстрого компромисса с Москвой. В таком случае, Зеленский может оказаться перед сложным выбором между сохранением максимально тесных отношений с США и отказом от уступок, способных ослабить позиции Украины в будущем.

Третий и, вероятно, самый реалистичный сценарий – поиск баланса между поддержкой и переговорами. Киев может продемонстрировать Трампу готовность обсуждать прекращение войны, но вместе с тем определить принципиальные условия, за которые не готов заходить. Прежде всего, речь идет о суверенитете, безопасности государства и гарантиях от повторной российской агрессии.

Чат-бот ChatGPT предполагает, что наиболее благоприятным для Украины может стать сценарий, при котором Зеленский и Трамп найдут общую формулу дальнейших действий. Вашингтон сохранит военную и разведывательную поддержку, а переговоры с Москвой будут возможны только вместе с реальными гарантиями безопасности и прекращением российских атак. Трамп в таком случае сможет продемонстрировать дипломатический результат, а Киев избежать опасных уступок ради быстрого мира. Другой вариант предполагает усиление американского давления на Зеленского. Белый дом может потребовать большей уступчивости по отношению к территориям, санкциям или другим принципиальным вопросам, поставив Украину перед сложным выбором.

Худшим сценарием может стать новое обострение между Киевом и Вашингтоном. Если Зеленский и Трамп не договорятся по поводу условий прекращения войны, США могут усилить политическое давление или пересмотреть отдельные составляющие поддержки Украины. В то же время, такая стратегия создаст риск и для самого Вашингтона: Москва может воспринять разногласия между союзниками как сигнал продолжать боевые действия и ждать новых уступок.

В общем, все три модели ИИ пришли к выводу, что наиболее вероятен промежуточный сценарий между первым и вторым. Полный разрыв между Зеленским и Трампом не выгоден ни одной стороне, но и большого прорыва после одной встречи ожидать не стоит. Трамп, вероятно, будет искать возможность продемонстрировать движение до завершения войны, тогда как Зеленский постарается привязать любые договоренности к гарантиям безопасности и взаимным обязательствам России. Поэтому настоящим показателем успеха станет негромкое заявление после переговоров. Более важно, сохранится ли поддержка Украины, кто получит большее давление от Вашингтона — Киев или Москва, и появится ли механизм, который не позволит России использовать перемирие в качестве подготовки к следующей войне.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда предполагает, что Руслан Кравченко после выезда за границу уже не вернется в Украину. В то же время эксперт считает, что политические последствия скандала могут затронуть и президента Владимира Зеленского.