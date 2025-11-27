logo_ukra

Трамп поспішає з угодою щодо України: які шанси, що незабаром настане мир
Трамп поспішає з угодою щодо України: які шанси, що незабаром настане мир

The Telegraph назвало причину, чому мир в Україні не настане швидко

27 листопада 2025, 07:26
Автор:
Кравцев Сергей

Майже чотири роки повномасштабної війни принесли стільки ж невдалих мирних ініціатив. Однак, досягши дипломатичного успіху в Газі, президент США Дональд Трамп запустив нову спробу домовитися про припинення вогню між Росією та Україною. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Трамп поспішає з угодою щодо України: які шанси, що незабаром настане мир

Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що американський лідер знову зробив ставку на швидкий, жорстко обмежений за термінами план – односторінковий документ, який передбачає створення міжнародної групи під його керівництвом, обмін полоненими та фінансування повоєнного відновлення.

Але на відміну від близькосхідного кейсу, ініціатива зіткнулася з відсутністю готовності Москви йти на мир. За словами екс-посла США в Україні Бріджіт Брінг, ознак прагнення Росії до угоди немає, а "мир за будь-яку ціну" не призведе до стабільності. Деталі плану з'явилися минулого тижня: спецпосланець Стів Уіткофф запропонував 28-пунктний проект, за яким Україна має поступитися Росії весь Донбас, обмежити чисельність армії та відмовитися від вступу до НАТО. У відповідь Росія зобов'язалася б припинити удари під загрозою повернення санкцій.

Ініціатива викликала різку реакцію у Києві та європейських столицях, де її назвали заохоченням російської агресії. Почалася термінова дипломатична робота: представники США та України зустрілися в Женеві для переробки плану, а згодом в Абу-Дабі пройшли консультації за участю російських представників.

Експерти зазначають, що спроба Трампа повторюється вже втретє за рік, але ситуація залишається незмінною.

За словами аналітиків, Володимир Путін не відмовляється від колишніх вимог – контролю над Україною та закріплення анексованих територій. Диктатор дає зрозуміти, що компроміси неможливі. Москва використовує переговорну активність для виграшу часу та ослаблення санкційного тиску.

Також видання "Коментарі" повідомляло – США хочуть обхитрити Україну із "мирною угодою": що обіцяють Києву лише після підписання.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/11/26/trump-ukraine-futile-putin-ready-peace/
