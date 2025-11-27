Трамп спешит со сделкой по Украине: какие шансы, что вскоре-таки наступит мир

Почти четыре года полномасштабной войны принесли столько же неудачных мирных инициатив. Однако, добившись дипломатического успеха в Газе, президент США Дональд Трамп запустил новую попытку договориться о прекращении огня между Россией и Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, американский лидер вновь сделал ставку на быстрый, жёстко ограниченный по срокам план – одностраничный документ, предусматривающий создание международной группы под его руководством, обмен пленными и финансирование послевоенного восстановления.

Но, в отличие от ближневосточного кейса, инициатива столкнулась с отсутствием готовности Москвы идти на мир. По словам экс-посла США в Украине Бриджит Бринг, признаков стремления России к соглашению нет, а "мир любой ценой" не приведёт к стабильности. Детали плана появились на прошлой неделе: спецпосланник Стив Уиткофф предложил 28-пунктный проект, по которому Украина должна уступить России весь Донбасс, ограничить численность армии и отказаться от вступления в НАТО. В ответ Россия обязалась бы прекратить удары под угрозой возврата санкций.

Инициатива вызвала резкую реакцию в Киеве и европейских столицах, где её назвали поощрением российской агрессии. Началась срочная дипломатическая работа: представители США и Украины встретились в Женеве для переработки плана, а затем в Абу-Даби прошли консультации с участием российских представителей.

Эксперты отмечают, что попытка Трампа повторяется уже третий раз за год, но ситуация остаётся неизменной.

По словам аналитиков, Владимир Путин не отказывается от прежних требований – контроля над Украиной и закрепления аннексированных территорий. Диктатор дает понять, что компромиссы невозможны. Москва использует переговорную активность для выигрыша времени и ослабления санкционного давления.

