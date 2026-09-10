Трамп помиляється щодо Путіна: розкрито загрорзу для України через небезпечну ілюзію президента США



















Президент США Дональд Трамп помиляється, коли пояснює відсутність мирної угоди між Україною та Росією особистою неприязню Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Кремль наразі не демонструє намірів відмовлятися від своїх максималістських цілей щодо України. Таку думку висловив політолог Євген Магда.

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За його словами, значно більше занепокоєння, ніж передвиборчі обіцянки Трампа американцям, викликає його бачення російсько-української війни. Магда звернув увагу на заяву президента США про нібито готовність Путіна укласти мирну угоду, якій заважають складні особисті відносини двох президентів.

"Це абсолютно хибний посил, тому що Путін таких намірів не має, і це абсолютно очевидно", — наголосив Магда.

Політолог вважає, що позиція Кремля свідчить про протилежне. Російське керівництво, за його оцінкою, продовжує заперечувати право України самостійно визначати своє майбутнє та намагатиметься просувати цю лінію під час можливих переговорів.

"Судячи з останніх заяв Лаврова про те, що вся Україна має стати буферною зоною, що Україна втратила право на суб’єктність, це лінія Кремля офіційна, і росіяни будуть просувати її якомога далі", — пояснив політолог.

Магда також застеріг від перебільшення сили російського президента. На його думку, сприйняття Путіна як політика, здатного безперешкодно реалізовувати будь-які плани, грає на користь самої Москви.

"Вважати, що Путін всемогутній, всесильний — це величезна помилка. Я в цьому переконаний, тому що і дії Росії, і ідеї самого Путіна стикаються з реальністю і зазнають дошкульної поразки", — зазначив Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп може спробувати схилити Володимира Путіна до хоча б поетапного припинення вогню, використовуючи економічні стимули та питання санкцій. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи перспективи переговорів між Вашингтоном і Кремлем.