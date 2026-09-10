Трамп сделал роковой реверанс в адрес Путина: Украину предупредили о крахе наибольших надежд



















Президент США Дональд Трамп ошибается, объясняя отсутствие мирного соглашения между Украиной и Россией личной неприязнью Владимира Зеленского и Владимира Путина. Кремль пока не демонстрирует намерений отказываться от своих максималистских целей по отношению к Украине. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.

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По его словам, гораздо большее беспокойство, чем предвыборные обещания Трампа американцам, вызывает его видение российско-украинской войны. Магда обратил внимание на заявление президента США о якобы готовности Путина заключить мирное соглашение, которому мешают сложные личные отношения двух президентов.

"Это абсолютно ошибочный посыл, потому что Путин таких намерений не имеет, и это совершенно очевидно", — подчеркнул Магда.

Политолог считает, что позиция Кремля свидетельствует об обратном. Российское руководство, по его оценке, продолжает отрицать право Украины самостоятельно определять свое будущее и попытаться продвигать эту линию во время возможных переговоров.

"Судя по последним заявлениям Лаврова о том, что вся Украина должна стать буферной зоной, что Украина потеряла право на субъектность, это линия Кремля официальная, и россияне будут продвигать ее как можно дальше", — пояснил политолог.

Магда также предостерег от преувеличения силы российского президента. По его мнению, восприятие Путина как политика, способного беспрепятственно реализовывать любые планы, играет в пользу самой Москвы.

"Считать, что Путин всемогущий, всесильный — это огромная ошибка. Я в этом убежден, потому что и действия России, и идеи самого Путина сталкиваются с реальностью и терпят поражение", — отметил Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп может попытаться склонить Владимира Путина к хотя бы поэтапному прекращению огня, используя экономические стимулы и вопросы санкций. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, анализируя перспективы переговоров между Вашингтоном и Кремлем.