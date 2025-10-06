Трамп погодився продовжувати війну в Україні: яка ціль США

Рубрики
Війна на виснаження про яку так багато говорилося і писалося, де факто, розпочалася. І нам потрібно зрозуміти тепер дві речі. Перша – це нова реальність. Друга річ – треба думати, як адаптовуватися до цієї нової реальності. Про це розповів український політолог Вадим Денисенко.
Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел
На його думку, головна причина, чому такі удари розпочалися – США, схоже, остаточно визначилися з тим, що їхня економічна ціль – повністю видавити РФ з європейського ринку нафти та газу. Пропозиції Кремля, яку на переговорах представляє Дмітрієв по Арктиці та рідкоземи, схоже, відкладені в сторону. Не викинуті, а відкладені до того моменту, коли в Кремлі приймуть рішення вести переговори, а не водити за ніс.
Вадим Денисенко зазначає, тепер ціль Вашингтона – вести енергетичну війну чужими руками. Цих "рук" є кілька. З однієї сторони – це європейці, які прийняли рішення дещо прискоритися і до 2027 року відмовитися від російських енергоносіїв. З іншої – це країни Перської затоки, які поступово збільшують видобуток нафти і обрізають можливості росіян на ринках Індії та Китаю. Збільшення видобутку дещо знизить ціну і робитиме російську нафту менш конкурентною. І, нарешті, третя рука – це українські удари по НПЗ та по транспортній інфраструктурі російського нафтогазового комплексу. Наші сьогоднішні можливості не дозволять зупинити цю саму інфраструктуру, але є тактикою тисячі порізів.
