Трамп согласился продолжать войну в Украине: какова цель США

Кравцев Сергей
Война на истощение, о которой так много говорилось и писалось, где факто, началась. И нам нужно понять сейчас две вещи. Первая – это новая реальность. Второе дело – нужно думать, как адаптироваться к этой новой реальности. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Денисенко.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
По его мнению, главная причина, по которой такие удары начались – США, похоже, окончательно определились с тем, что их экономическая цель – полностью выдавить РФ с европейского рынка нефти и газа. Предложения Кремля, которое на переговорах представляет Дмитриев по Арктике и редкоземы, похоже, отложены в сторону. Не выброшены, а отложены до того момента, когда в Кремле примут решение вести переговоры, а не водить за нос.
Вадим Денисенко отмечает, что теперь цель Вашингтона – вести энергетическую войну чужими руками. Этих "рук" несколько. С одной стороны, это европейцы, которые приняли решение несколько ускориться и к 2027 году отказаться от российских энергоносителей. С другой – это страны Персидского залива, постепенно увеличивающие добычу нефти и обрезающие возможности россиян на рынках Индии и Китая. Увеличение добычи несколько снизит цену и сделает российскую нефть менее конкурентной. И, наконец, третья рука – это украинские удары по НПЗ и транспортной инфраструктуре российского нефтегазового комплекса. Наши сегодняшние возможности не позволят остановить эту инфраструктуру, но являются тактикой тысячи порезов.
