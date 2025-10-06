Трамп согласился продолжать войну в Украине: какова цель США

Война на истощение, о которой так много говорилось и писалось, где факто, началась. И нам нужно понять сейчас две вещи. Первая – это новая реальность. Второе дело – нужно думать, как адаптироваться к этой новой реальности. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

"В сущности, Украина и Россия сняли любые предохранители по ударам по критической инфраструктуре. Единственной красной линией, похоже, остаются удары по нефтяной инфраструктуре Новороссийска и критической портовой инфраструктуре Одессы", – считает политолог.

По его мнению, главная причина, по которой такие удары начались – США, похоже, окончательно определились с тем, что их экономическая цель – полностью выдавить РФ с европейского рынка нефти и газа. Предложения Кремля, которое на переговорах представляет Дмитриев по Арктике и редкоземы, похоже, отложены в сторону. Не выброшены, а отложены до того момента, когда в Кремле примут решение вести переговоры, а не водить за нос.

Вадим Денисенко отмечает, что теперь цель Вашингтона – вести энергетическую войну чужими руками. Этих "рук" несколько. С одной стороны, это европейцы, которые приняли решение несколько ускориться и к 2027 году отказаться от российских энергоносителей. С другой – это страны Персидского залива, постепенно увеличивающие добычу нефти и обрезающие возможности россиян на рынках Индии и Китая. Увеличение добычи несколько снизит цену и сделает российскую нефть менее конкурентной. И, наконец, третья рука – это украинские удары по НПЗ и транспортной инфраструктуре российского нефтегазового комплекса. Наши сегодняшние возможности не позволят остановить эту инфраструктуру, но являются тактикой тысячи порезов.

"Могло ли быть иначе? Поворотной точкой стал де-факто отказ Путина пойти на предложения Трампа и согласиться на определенные уступки. Путин был искренне уверен, что сможет водить Трампа за нос. Также следует понимать, что Путин считает, что он победил Трампа в том плане, что он выиграл несколько месяцев, когда он может делать, почти что угодно. Его ставка, я бы сказал слепая вера, на три вещи: фронт посыплется, Украина замерзнет, Европа испугается. Такого не произойдет, но он живет в этих реалиях. Плюс он перестал мыслить категориями долгих временных периодов. Его планировочный горизонт 5-6 месяцев", – считает эксперт.

