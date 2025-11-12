Трамп почав небезпечну гру з Путіним: названо тривожний сигнал для України

Президент США Дональд Трамп дедалі частіше робить суперечливі заяви, що стосуються війни Росії проти України. Такі кроки можуть свідчити про існування прихованих контактів між Вашингтоном і Москвою, вважає політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, між Трампом і Путіним може відбуватися своєрідний політичний торг, що становить серйозну загрозу для міжнародної стабільності.

"Дивні заяви Трампа й сигнали від Путіна виглядають небезпечними. Це може бути частиною закулісних домовленостей”, — зазначив Джигун.

Політолог нагадав, що Трамп нещодавно заявив: “війна в Україні більше не загрожує світу”, а також говорив про “величезний прогрес” у нібито мирних ініціативах, які “дадуть результат у найближчі місяці”. Такі висловлювання експерт розцінює як спробу створити ілюзію нормалізації відносин із Кремлем.

Крім того, про можливе потепління між сторонами може свідчити й заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який висловив готовність зустрітися з американським сенатором Марко Рубіо, але за умови врахування “російських інтересів”.

Не менш тривожною є інформація про те, що адміністрація Трампа намагається пом’якшити позицію ООН щодо війни в Україні. За даними дипломатичних джерел, США пропонують виключити з проєкту резолюції формулювання, які засуджують окупацію Криму та інших українських територій і підтверджують суверенітет України.

“Все це нагадує торги між Росією та США. Трамп, здається, хоче умиротворити Путіна, показати, що варто лише зупинитися — і Америка гарантує ‘мир і стабільність’. Це викликає справжнє занепокоєння”, — підкреслив Джигун.

На думку політолога, Москва, ймовірно, знайшла спосіб впливати на Вашингтон, змушуючи американську сторону поводитися м’якше та демонструвати готовність до компромісів. Саме такі меседжі від Трампа, на його переконання, підтверджують небезпечну тенденцію зближення з Росією.

