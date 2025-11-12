logo

Война с Россией Трамп начал опасную игру с Путиным: назван тревожный сигнал для Украины
Трамп начал опасную игру с Путиным: назван тревожный сигнал для Украины

Трамп делает противоречивые заявления и пытается ослабить позицию ООН по войне в Украине, что может указывать на благосклонную или неофициальную коммуникацию между Вашингтоном и Москвой.

12 ноября 2025
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп все чаще делает противоречивые заявления, касающиеся войны России против Украины. Подобные шаги могут свидетельствовать о существовании скрытых контактов между Вашингтоном и Москвой, считает политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

По мнению эксперта, между Трампом и Путиным может происходить своеобразный политический торг, представляющий серьезную угрозу для международной стабильности.

"Странные заявления Трампа и сигналы от Путина выглядят опасными. Это может быть частью закулисных договоренностей", — отметил Джигун.

Политолог напомнил, что Трамп недавно заявил: "война в Украине больше не угрожает миру", а также говорил об "огромном прогрессе" в якобы мирных инициативах, которые "дадут результат в ближайшие месяцы". Такие высказывания эксперт расценивает как попытку создать иллюзию нормализации отношений с Кремлем.

Кроме того, о возможном потеплении между сторонами может свидетельствовать и заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выразившего готовность встретиться с американским сенатором Марко Рубио, но при учете "российских интересов".

Не менее тревожна информация о том, что администрация Трампа пытается смягчить позицию ООН по войне в Украине. По данным дипломатических источников, США предлагают исключить из проекта резолюции формулировки, осуждающие оккупацию Крыма и других украинских территорий и подтверждающие суверенитет Украины.

"Все это напоминает торги между Россией и США. Трамп, кажется, хочет умиротворить Путина, показать, что стоит только остановиться — и Америка гарантирует "мир и стабильность". Это вызывает настоящую обеспокоенность", — подчеркнул Джигун.

По мнению политолога, Москва, вероятно, нашла способ влиять на Вашингтон, заставляя американскую сторону вести себя мягче и демонстрировать готовность к компромиссам. Именно такие месседжи от Трампа, по его убеждению, подтверждают опасную тенденцию сближения с Россией.

Как уже писали "Комментарии", экономика России продолжает погружаться в кризис. В поддержку военной машины Кремль вынужден усиливать налоговое давление, повышать тарифы и цены, а также вводить новые ограничения. Однако терпение населения имеет предел. Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил, к чему могут привести такие тенденции и когда россияне могут потерять доверие к власти.



Источник: https://24tv.ua/geopolitics/zayavi-trampa-shhodo-peregovoriv-rosiyeyu-chomu-voni-nebezpechni_n2951022
