Трамп почав гідно відповідати Путіну, який виставив його за ідіота: названо важливий момент

Російський лідер Володимир Путін демонструє президента США Дональда Трампа у невигідному світлі, змушуючи американського президента відповідати у схожій тональності. Зокрема, Трамп заявив, що Україна застосовує не американські ракети, а ракети НАТО. Таку думку в ефірі Еспресо висловив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Фото: з відкритих джерел

Він нагадав, що нещодавно було завдано удару по Брянську із застосуванням ракет Storm Shadow, які є повітряного базування і про які довгий час не було відомо.

"Путін водить Трампа за ніс і виставляє його в ролі ідіота, тож той відповідає в подібному стилі: "Американці передали ці ракети НАТО, які ними розпоряджаються, передають Україні за власним рішенням. Я до цього не маю жодного стосунку"", — пояснив експерт.

За словами Жмайла, зараз надзвичайно важливо уникати зволікань і щоб усі партнери діяли злагоджено, адже Росія намагається "заморозити" ситуацію в Україні та покращити свої позиції на фронті.

"Хоч риторика навколо ракет Tomahawk викликає занепокоєння, адже лунають заяви про піврічне очікування, цілком можливо, що цей процес уже розпочався і буде оголошений, коли українські сили будуть готові. Тому необхідно рухатися послідовно, і міжнародні шанси на це є", — додав військовий аналітик.

