logo_ukra

BTC/USD

109270

ETH/USD

3864.98

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп почав гідно відповідати Путіну, який виставив його за ідіота: названо важливий момент
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп почав гідно відповідати Путіну, який виставив його за ідіота: названо важливий момент

Експерт підкреслив необхідність швидких і узгоджених дій партнерів без жодних затримок.

23 жовтня 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський лідер Володимир Путін демонструє президента США Дональда Трампа у невигідному світлі, змушуючи американського президента відповідати у схожій тональності. Зокрема, Трамп заявив, що Україна застосовує не американські ракети, а ракети НАТО. Таку думку в ефірі Еспресо висловив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Трамп почав гідно відповідати Путіну, який виставив його за ідіота: названо важливий момент

Фото: з відкритих джерел

Він нагадав, що нещодавно було завдано удару по Брянську із застосуванням ракет Storm Shadow, які є повітряного базування і про які довгий час не було відомо.

"Путін водить Трампа за ніс і виставляє його в ролі ідіота, тож той відповідає в подібному стилі: "Американці передали ці ракети НАТО, які ними розпоряджаються, передають Україні за власним рішенням. Я до цього не маю жодного стосунку"", — пояснив експерт.

За словами Жмайла, зараз надзвичайно важливо уникати зволікань і щоб усі партнери діяли злагоджено, адже Росія намагається "заморозити" ситуацію в Україні та покращити свої позиції на фронті.

"Хоч риторика навколо ракет Tomahawk викликає занепокоєння, адже лунають заяви про піврічне очікування, цілком можливо, що цей процес уже розпочався і буде оголошений, коли українські сили будуть готові. Тому необхідно рухатися послідовно, і міжнародні шанси на це є", — додав військовий аналітик.

Як вже писали "Коментарі", Бельгія пригрозила заблокувати рішення ЄС щодо “репараційного кредиту” для України, який планують профінансувати за рахунок заморожених російських активів. Про це заявив прем’єр-міністр країни Барт де Вевер під час спілкування з журналістами перед самітом лідерів Євросоюзу 23 жовтня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини