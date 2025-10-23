logo

Трамп начал достойно отвечать Путину, выставившему его за идиота: назван важный момент

Эксперт подчеркнул необходимость быстрых и согласованных действий партнеров без задержек.

23 октября 2025, 14:00
Клименко Елена

Российский лидер Владимир Путин демонстрирует президента США Дональда Трампа в невыгодном свете, заставляя американского президента отвечать в похожей тональности. В частности, Трамп заявил, что Украина применяет не американские ракеты, а ракеты НАТО. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Трамп начал достойно отвечать Путину, выставившему его за идиота: назван важный момент

Он напомнил, что недавно был нанесен удар по Брянску с применением воздушного базирования ракет Storm Shadow, о которых долгое время не было известно.

"Путин водит Трампа за нос и выставляет его в роли идиота, поэтому тот отвечает в подобном стиле: "Американцы передали эти распоряжающиеся ими ракеты НАТО, передают Украине по собственному решению. Я к этому не имею никакого отношения", — пояснил эксперт.

По словам Жмайла, сейчас очень важно избегать промедлений и чтобы все партнеры действовали слаженно, ведь Россия пытается "заморозить" ситуацию в Украине и улучшить свои позиции на фронте.

"Хотя риторика вокруг ракет Tomahawk вызывает беспокойство, ведь раздаются заявления о полугодовом ожидании, вполне возможно, что этот процесс уже начался и будет объявлен, когда украинские силы будут готовы. Поэтому необходимо двигаться последовательно, и международные шансы на это есть", — добавил военный аналитик.

Как уже писали "Комментарии", Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС относительно "репарационного кредита" для Украины, который планируется профинансировать за счет замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Барт де Вевер в ходе общения с журналистами перед саммитом лидеров Евросоюза 23 октября.



