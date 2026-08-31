Трамп підготував нову страшну пастку для Укоаїни: експерт ошелешив найгіршим сценарієм

Можливі переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського правителя Володимира Путіна можуть стати одним із головних дипломатичних сюжетів найближчого часу. Однак для України вирішальне значення матиме не лише сам факт зустрічі, а й те, у якому форматі та на яких умовах вона відбудеться. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

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На його думку, активізація непублічних контактів між Вашингтоном і Москвою може свідчити про пошук нового переговорного формату. Бобиренко припускає, що під час контактів директора ЦРУ Джона Реткліффа з керівником ФСБ Олександром Бортниковим могла порушуватися й тема війни в Україні.

Політолог вважає малоймовірними окремі переговори Зеленського і Путіна. За його оцінкою, російський лідер прагне вести діалог передусім із керівниками найбільших світових держав, тому присутність Трампа може стати ключовою умовою потенційної зустрічі.

"Для Путіна Зеленський — сепаратист, Україна — недодержава. І тому зустріч Путіна для нього — з Трампом і Сі Цзіньпіном. Ось три найбільших лідери сучасності", — пояснив Бобиренко, характеризуючи, як, на його думку, Кремль сприймає Україну.

Водночас такий формат несе ризики для Києва. Бобиренко наголошує, що Україна має уникнути ситуації, за якої її позиція виглядатиме другорядною. Одним зі способів посилення переговорних позицій він називає залучення впливового представника Європи.

"Якщо зустріч буде, то вона має бути обставлена протокольно. В ідеалі на таку зустріч треба прийти з якоюсь вагомою політичною фігурою в Європі", — зазначив експерт.

Як можливе дипломатичне вікно Бобиренко називає другу половину вересня та події навколо Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас це залишається прогнозом політолога, а офіційних підтверджень конкретної дати тристоронньої зустрічі наразі немає.

За оцінкою експерта, кожна зі сторін може переслідувати власні цілі: Трамп — демонструвати здатність просувати мирний процес, Зеленський — відстоювати суб’єктність України, а Путін — намагатися повернути собі роль учасника переговорів глобального рівня.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія опрацьовує різні варіанти подальшого ведення війни, серед яких може бути й операція на півночі України — у напрямку Чернігова та Києва. Однак сам факт появи такого плану ще не означає, що Кремль уже готує війська до наступу. Про це заявив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи інформацію, озвучену заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.