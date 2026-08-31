Трамп подготовил новую страшную ловушку для Украины: эксперт ошарашил худшим сценарием

Возможные переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского правителя Владимира Путина могут стать одним из главных дипломатических сюжетов в ближайшее время. Однако для Украины решающее значение будет иметь не только сам факт встречи, но и то, в каком формате и на каких условиях она состоится. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

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По его мнению, активизация непубличных контактов между Вашингтоном и Москвой может свидетельствовать о поиске нового формата переговоров. Бобиренко предполагает, что во время контактов директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с руководителем ФСБ Александром Бортниковым могла подниматься и тема войны в Украине.

Политолог считает маловероятными отдельные переговоры Зеленского и Путина. По его оценке, российский лидер стремится вести диалог, прежде всего, с руководителями крупнейших мировых государств, поэтому присутствие Трампа может стать ключевым условием потенциальной встречи.

"Для Путина Зеленский — сепаратист, Украина — недогосударство. И потому встреча Путина для него — с Трампом и Си Цзиньпином. Вот три крупнейших лидера современности", — пояснил Бобиренко, характеризуя, как, по его мнению, Кремль воспринимает Украину.

В то же время, такой формат несет риски для Киева. Бобиренко отмечает, что Украина должна избежать ситуации, при которой ее позиция будет выглядеть второстепенной. Одним из способов усиления переговорных позиций он называет привлечение влиятельного представителя Европы.

"Если встреча будет, то она должна быть обставлена протокольно. В идеале на такую встречу нужно прийти с какой-нибудь весомой политической фигурой в Европе", — отметил эксперт.

Как возможное дипломатическое окно, Бобиренко называет вторую половину сентября и события вокруг Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В то же время, это остается прогнозом политолога, а официальных подтверждений конкретной даты трехсторонней встречи пока нет.

По оценке эксперта, каждая из сторон может преследовать свои цели: Трамп — демонстрировать способность продвигать мирный процесс, Зеленский — отстаивать субъектность Украины, а Путин — пытаться вернуть себе роль участника переговоров глобального уровня.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия прорабатывает различные варианты дальнейшего ведения войны, среди которых может быть и операция на севере Украины — в направлении Чернигова и Киева. Однако сам факт появления такого плана еще не означает, что Кремль уже готовит войска к наступлению. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, анализируя информацию, озвученную замруководителя Офиса президента Павлом Палисой.