Трамп остаточно розв'язав Путіну руки: озвучено тривожну заяву про нову загрозу

Заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито не збирається нападати на країни НАТО, не означають зникнення відповідних ризиків для Європи. Більше того, американський лідер нерідко робить категоричні прогнози, які згодом не підтверджуються. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що Трамп фактично відкинув припущення про надзвичайний характер нещодавнього візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Президент США заявив, що контакти керівників американських і російських спецслужб відбуваються регулярно, а сама поїздка нібито була звичайною робочою зустріччю.

"Після цього ті, хто особливо не вірив навіть у напад Росії на країни НАТО в Європі, остаточно в його реальність повірили, тому що президент Сполучених Штатів дуже любить робити різні заяви, які потім абсолютно не реалізуються на практиці або реалізуються в діаметрально протилежному напрямку", — зазначив Рейтерович.

Водночас політолог звернув увагу на повідомлення американських медіа про контакти Реткліффа з директором ФСБ Олександром Бортніковим. За його словами, під час розмови американська сторона могла передати Москві власну оцінку становища Росії на тлі війни проти України.

Рейтерович стверджує, що йшлося не про прямі погрози Кремлю, а про демонстрацію того, як американська розвідка оцінює перспективи РФ.

"Він не висловлював жодних погроз, але просто проінформував, що є така інформація в американців, і вони так аналізують ситуацію, яка складається в Росії, і прогноз виходить дуже-дуже поганим для країни-агресора", — сказав політолог.

На думку Рейтеровича, тепер важливо стежити за реакцією Москви: Кремль може серйозно поставитися до отриманих сигналів або публічно демонструвати, що нічого надзвичайного не сталося.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія змінює тактику повітряних ударів по Україні, намагаючись фактично стерти межу між нічними та денними атаками. Якщо раніше основні масовані обстріли припадали переважно на ніч, тепер противник прагне підтримувати загрозу протягом усієї доби. Про це заявив генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу.